KSB Konzern: Ergebnis soll 2017 wieder wachsen

Frankenthal (ots) - Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hatdas Geschäftsjahr 2017 mit einem kräftigen Auftragsplus eingeleitet.In den ersten beiden Monaten stieg der Wert der eingehendenBestellungen im Vorjahresvergleich um 23,9 % auf 389,5 Mio. EUR. DerKonzernumsatz ist im gleichen Zeitraum um 5,5 % auf 324,2 Mio. EURgewachsen.Wie die Vorstandsmitglieder Werner Stegmüller und Dr. PeterButhmann auf der Bilanzpressekonferenz erläuterten, sieht dasUnternehmen für 2017 eine deutliche Steigerung des Auftragseingangsvoraus. Dieser lag 2016 bei 2.156,6 Mio. EUR. Der Umsatz, der imabgelaufenen Jahr 2.165,7 Mio. EUR betrug, soll im laufenden Jahrannähernd stabil bleiben. Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) werdesich aber gegenüber dem Wert des Vorjahres von 74,6 Mio. EURerheblich verbessern, so der KSB-Vorstand.Zu dieser Ergebnisverbesserung sollen positive Effekte aus demEffizienzsteigerungsprogramm beitragen, das bis 2018 auf eineVerringerung der Material-, Personal- und Sachkosten um 200 Mio. EURzielt. Allerdings werden auch im laufenden Jahr noch in erheblichemUmfang Einmalkosten aus diesem Programm anfallen.Neben personellen Veränderungen - Werner Stegmüller scheidet imMai aus dem Vorstand aus, auf ihn folgt Dr. Matthias Schmitz - istfür 2017 auch ein Wechsel der Rechtsform geplant. Mit diesem Schrittsoll aus der KSB Aktiengesellschaft eine Kommanditgesellschaft aufAktien werden. Ein entsprechender Antrag wird der Hauptversammlungder Gesellschaft am 10. Mai zur Beschlussfassung vorliegen. DieseVersammlung wird der neue Vorsitzende des Aufsichtsrats Dr. BerndFlohr leiten; er steht seit 22. März 2017 diesem Gremium vor.KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen undArmaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist miteigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten undServicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Rund 15.500Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von mehr als 2,1 Mrd. EUR.Weitere Information finden Sie in unseremKSB-Online-Geschäftsbericht unterhttp://geschaeftsbericht2016.ksb.comPressekontakt:Ullrich BingenheimerTel. +49 6233 86-2138ullrich.bingenheimer@sb.comOriginal-Content von: KSB Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell