KSB Aktie: Termin 26. März!

In diesen Tagen gibt es von einer ganzen Reihe von Unternehmen den Geschäftsbericht 2019. Der Blick in den Finanzkalender von KSB zeigt, dass die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 am 26. März ansteht. Dann soll es dazu auch eine Bilanzpressekonferenz (10:00 Uhr) am Unternehmenssitz in Frankenthal geben. Diese Woche gab es von KSB eine eher kleinere Nachricht zu einer Verbesserung eines bestehenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung