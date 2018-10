KRITIS: Gesundheitswesen im Hackerfokus

Köln (ots) - Neben der Patienten-Infrastruktur und Medizintechnikist die IT-Sicherheit entscheidendBisher profitiert die Medizintechnik enorm durch neue Technologien- seitdem Gesundheitseinrichtungen allerdings im Fokusinternationaler Hacker stehen, sieht die Lage anders aus. "Währendsich manch Krankenhaus zum digitalen Vorzeigeprojekt entwickelt hat,wurde die Bedeutung der IT-Sicherheit in den Infrastrukturen deutlichunterschätzt", sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Telonic.Das Systemhaus sichert komplexe Infrastrukturen mit proaktivenMechanismen gegen Risiken von außen und innen ab und betreut auchProjekte im Gesundheitswesen. Laut Lagebericht zur IT-Sicherheit desBundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) liegt dieGesundheitsbranche auf dem vierten Platz bezogen auf dasMeldeaufkommen von Hackerangriffen auf kritische Infrastrukturen(KRITIS).Digitale Viren greifen anWährend Ärzte direkt am Krankenbett über Tablet-Computer aufvirtuelle Patientenakten, Diagnosen, Blutwerte, Röntgenaufnahmen undvieles mehr zugreifen können, zeigen sich die Risiken der digitalenViren um so drastischer. Eine geschlossene Notaufnahme und Problemebei der Patientenbehandlung waren erst im September die Folge einesAngriffes auf die Ameos-Klinik in Bremerhaven, der 24 Stundenandauerte. "Es war schlicht Glück, dass nur ein Krankenhaus dieserGruppe betroffen war. Durch Vernetzungen innerhalb eines Kliniknetzeskönnen auch leicht mehrere Krankenhäuser über eine Sicherheitslückeangegriffen werden", warnt Andreas Schlechter von Telonic.Tatsächlich betreibt die Ameos-Gruppe nach eigenen Angaben 77Einrichtungen an 41 Standorten, betroffen war jedoch nur der StandortBremerhaven. Mit einem eigenen Lösungspaket bietet Telonic umfassendeSecurity-Services für die IT-Abteilungen von Kliniken undPraxiszentren an. Beginnend mit der Analyse und Beratung bietenspezielle Softwarelösungen proaktiven Schutz auch vor nochunbekannten Bedrohungen - eine wichtige Funktion beim Schutz derPatienten.Grundversorgung in GefahrBei anhaltenden Attacken, die das Ausmaß von Wannacry & Coerreichen könnten, ist eine Gefährdung der medizinischenGrundversorgung nicht auszuschließen. Bereits 2016 brach der gesamteBetrieb eines Krankenhauses im nordrhein-westfälischen Neusszusammen. Die Klinik war Opfer eines Trojaners, der imKrankenhausnetzwerk Daten verschlüsselte. Statt digitalerFührungsposition wurde der Betrieb schlagartig ins Papierzeitalterzurückgeworfen. Auch die Unternehmensberatung Roland Berger warnt mitder "Krankenhausstudie 2017" und gibt alarmierende Daten aus: Von 500befragten Krankenhäusern gaben 64 Prozent an, schon einmal Opfereines Hackerangriffs geworden zu sein. Doch die tatsächlichen Zahlenkönnten noch höher liegen: "Die Intensität und verdeckte Operationsolcher Attacken wird noch deutlich zunehmen. Das Gesundheitswesenmuss sich und die Daten schützen, um die Patienten vor Schaden zubewahren", sagt Andreas Schlechter von Telonic.Die Telonic GmbH ist Deutschlands führendes Systemhaus fürNetzwerk und Security. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen inFamilienbesitz und betreut Kunden in zahlreichen Branchen - vonVerwaltung, Industrie und Logistik über Bank- und Finanzwesen bis zuKonzernen aus der Energieversorgung. Durch den klaren Fokus aufNetzwerk- und IT-Sicherheitslösungen verfügt Telonic über zahlreicheBest Practice-Erfahrungen und agiert als Systemintegrator fürführende Soft-und Hardwarehersteller. Neben derherstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte undsorgt auch für die laufende Betreuung und anfallendeSchulungsmaßnahmen. Mehr als 120 Mitarbeiter stehen dazu bundesweitden Kunden zur Verfügung.Weitere Informationen:Telonic GmbH, Albin-Köbis-Str. 2, D-51147 Köln, Tel.: +49 2203 96480, E-Mail: presse@telonic.de, Web: www.telonic.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.deOriginal-Content von: Telonic GmbH, übermittelt durch news aktuell