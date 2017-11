DER KREIS Systemverbund übernimmt die TopaTeam AG / Zusammenschluss erfolgt zum 1. Januar 2018 (FOTO)

Leonberg/Wolnzach (ots) -Die in Leonberg ansässige, international tätige Verbundgruppe DERKREIS Systemverbund - ein europaweit tätigesDienstleistungsunternehmen für Küchen- und Badspezialisten sowie fürSchreinereien und Innenausbauspezialisten - übernimmt die TopaTeam AGaus Wolnzach, ein Dienstleistungs- unternehmen für Schreinereien undTischler. Die Verträge wurden am 24. November in Leonbergunterzeichnet. Der Zusammenschluss erfolgt zum 1. Januar 2018. DERKREIS hat europaweit über 2.900 Mitgliedsunternehmen, die in 2016einen Gesamtumsatz von 3,47 Mrd. Euro erzielten. Der TopaTeam AGhaben sich bisher bundesweit rund 330 mittelständische Schreinereienund Tischler angeschlossen. Ernst-Martin Schaible, Gründer undgeschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS, und die FamilieRitz, Inhaber der TopaTeam AG, haben vereinbart, dass derUnternehmenssitz der TopaTeam AG in Wolnzach bestehen bleibt und alleMitarbeiter übernommen werden. Die Partnerbetriebe und dieLieferanten werden von den Synergien durch die Zugehörigkeit zum DERKREIS Systemverbund profitieren.Die Tätigkeiten von Michael Ritz und seiner Familie werden mit derÜbernahme zum Jahresende beendet. TopaTeam wird dann in den DER KREISSystemverbund integriert. Der bisherige Varia-Geschäftsführer WalterGreil wird zum 1. Januar 2018 zu seiner bisherigen Tätigkeit dieGeschäftsführung von TopaTeam übernehmen. Michael Ritz wird derneuen Unternehmensführung noch einige Monate beratend zur Verfügungstehen."Wir freuen uns, TopaTeam im DER KREIS Systemverbund begrüßen zudürfen. Für DER KREIS ist die Übernahme eine sinnvolle undzukunftsweisende Ergänzung unseres bisherigen Gesamtportfolios undpasst hervorragend zu unserer strategischen Gesamtaufstellung. Geradebei den Themen Schreinereien und Küchen gab es bisher auch schonthematische Berührungspunkte, beide Themenfelder bieten nicht nurSynergiepotential, sondern auch vielfältige neue Gestaltungs-möglichkeiten", sagt Ernst-Martin Schaible, Gründer undgeschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS.Auch Michael Ritz, Vorstand der TopaTeam AG, begrüßt denZusammenschluss. "Ich habe mich nach reiflichen Überlegungen dazuentschlossen, aus gesundheitlichen Gründen auszuscheiden und TopaTeamin den DER KREIS einzugliedern. Uns als bisherige Inhaberfamilie vonTopaTeam war es wichtig, einen möglichst starken Vertreter derBranche und gleichzeitig einen Partner zu finden, der denGeschäftsbetrieb in unserem Sinne weiterführt. Wir sind sehr froh,mit Herrn Schaible und seiner Verbundgruppe eine ideale Lösunggefunden zu haben."Pressekontakt:DER KREISSystemverbund Holding GmbH & Co. KGMollenbachstr. 2 - 71229 LeonbergZentrale KommunikationTel.: 0 71 52 / 60 97-160 - Fax: 0 71 52 / 60 97-500E-Mail: presse@derkreis.deOriginal-Content von: Der Kreis Einkaufsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell