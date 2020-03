KREATIVTAG auf den 5. September 2020 verschoben (FOTO)

Hamburg (ots) -- Festival für Kreativität, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit am 5.9. im G+J Verlagshaus - FLOW, HYGGE, HOLLY und MEET THE WORLD präsentieren Facetten der Kreativität - KreativeWorkshops, Paneldiskussionen, Blogger-Award-Verleihung und vieles mehr - Besonderes Highlight: Das "hygge-Haus" live vor Ort zum Thema "Wohnraum der Zukunft"Das neue Event rund um Kreativität, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit wird auf den 5. September 2020 verschoben. Die Terminverschiebung ändert nichts an der grundsätzlichen Programmgestaltung des KREATIVTAGES. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Damit reagieren die Veranstalter des KREATIVTAGES auf die zunehmende Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Absprache mit den örtlichen Behörden.Sinja Schütte, Chefredakteurin und Publisherin FLOW, HYGGE und HOLLY: "Leider gibt es für uns aktuell keine andere Möglichkeit, als den Kreativtag zu verschieben. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, in diesen Zeiten auf die Sicherheit und die Gesundheit aller am Kreativtag Teilnehmenden und Beteiligten Rücksicht zu nehmen. Wir freuen uns sehr, mit dem 5. September einen Ausweichtermin gefunden zu haben und danken allen Workshop-Hosts, Partnern und Sponsoren für ihre Unterstützung und Flexibilität."Die Living- und Mindstyle-Marken FLOW, HYGGE und HOLLY laden gemeinsam mit MEET THE WORLD - CREATE erstmals 450 interessierte Leser*innen und Kreativ-Fans zu einem neuen Event-Format ein: Beim KREATIVTAG am 5. September im G+J Verlagshaus am Baumwall dreht sich einen Tag lang alles um das Thema Kreativität, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit.Die Besucher*innen haben die Möglichkeit ihre Kreativität in allen Facetten zu entdecken, verschiedene Gestaltungstechniken auszuprobieren und mit der Redaktion und vielen spannenden Gästen aus der DIY- und Achtsamkeits-Szene ins Gespräch zu kommen. Es erwartet sie ein umfangreiches Programm mit über 60 Workshops und Impulsvorträgen. Darunter Meditationskurse, Makramee und Handlettering, Tipps für die eigene Morgenroutine oder Urban Gardening. Auf der großen Bühne des KREATIVTAGS diskutieren Chefredakteurin Sinja Schütte mit ihren Gästen über Kreativität, wie man sie erlernen kann und für die eigenen Ziele nutzt. Interior-Bloggerin und Creative Director des HOLLY-Magazins Holly Becker gibt im Workshop Einblick in die Moodboard-Technik zum Visualisieren von Ideen und Zielen. Die bekannte Bloggerin Charlotte Schüler zeigt wie ein nachhaltiges Leben ohne Plastik gelingen kann. Darüber hinaus öffnen die Living- und Mindstyle-Marken ihre Redaktionstüren und zeigen den interessierten Leser*innen wie die kreativen Magazine FLOW, HYGGE und HOLLY im Verlag entstehen.Als besonderes Highlight des KREATIVTAGS stellt die HYGGE-Redaktion mit dem Kooperations-partner Schwörer-Haus unter dem Motto "Wohnraum der Zukunft" das "hygge-Haus" vor dem Verlagshaus auf. Die Besucher*innen sind eingeladen, sich im mobilen Minihaus anzusehen, wie minimalistisches und nachhaltiges Wohnen auf kleinem Raum clever funktionieren kann.Der KREATIVTAG eröffnet alle Facetten von Kreativität, bietet Raum zum Gestalten, Netzwerken und Weiterdenken. Neben den Workshops erwartet die Teilnehmer*innen ein vielseitiges Rahmenprogramm mit einem Markplatz, Shopping-Möglichkeiten, Snacks und musikalischen Acts. Am Ende des Tages nehmen sie nicht nur selbstgestaltete Werke, sondern auch viele neue Kreativ- und Achtsamkeitsmethoden mit nach Hause.Im Rahmen des KREATIVTAGS zeichnet die Living-Marke HOLLY erstmals renommierte Blogger*innen aus dem Living- und Interior-Bereich für ihr Engagement aus. Unter der Schirmherrschaft von Design-Expertin Holly Becker werden drei "KREATIV-Awards" in den Kategorien "DIY", "INTERIOR" und "COMMUNITY" verliehen.Partner des KREATIVTAGS sind unter anderem Etsy, Rico Design, Compo und Sinnsucher.de, die den Tag mit Workshops, Material und Ständen auf dem Markplatz unterstützen.Weitere Informationen zum KREATIVTAG am 5. September 2020 in Hamburg gibt es unter: http://flow-magazin.de/kreativtaghttps://www.meet-the-world.de/kreativtag/#kreativtag @kreativtag #kreativaward #flowmagazin @flow_magazin #hyggemagazin @hygge_magazin #hollymag @hollymagazinÜber Meet the World:Die Meet the World-Erlebnisse wurden von Eat the World entwickelt. Der Marktführer im Bereich kulinarisch-kultureller Stadtführungen vereint Genuss, Kultur und Stadtgeschichte und macht die schönsten Städte Deutschlands durch sein einzigartiges Tour-Konzept mit allen Sinnen erlebbar. Abseits üblicher Touristenwege lernen Einheimische und Touristen die charmantesten Ecken eines Stadtteils kennen und probieren erlesene Köstlichkeiten aus authentischen inhabergeführten Gastronomiebetrieben. Seit 2019 bietet Eat the World mit dem Bereich Meet the World weitere Stadterlebnisse mit Kreativevents, Rätseltouren und Fotografieworkshops an.Über die Deutsche Medien-Manufaktur (DMM):Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Zur DMM gehören die Marken LANDLUST, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, LIVING AT HOME, HOLLY, LAND & BERGE, FLOW, EINFACH HAUSGEMACHT, HYGGE und LANDLUST ZUHAUS.