KPS Capital Partners wird Fitnessgeschäft der Brunswick Corporation, einschließlich der Marke Life Fitness, übernehmen

Weltweit führendes Unternehmen für kommerzielle FitnessausrüstungNew York (ots/PRNewswire) - KPS Capital Partners, LP ("KPS")teilten heute mit, dass sie über eine neu formierteTochtergesellschaft eine definitive Vereinbarung zur Übernahme desFitnessgeschäfts der Brunswick Corporation zu einem Preis von rund490 Millionen USD in bar unterzeichnet haben, die auch die Marke LifeFitness ("Life Fitness" oder das "Unternehmen") umfasst.Life Fitness ist ein Weltmarktführer im Bereich kommerzielleFitnessausrüstung und Spieltische. Das Unternehmen fertigt undvertreibt seine Ausrüstung für Kraft- und Kreislauftraining undBillardtische sowie Zubehör unter den Markennamen Life Fitness,Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT und BrunswickBilliards. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 160Ländern verkauft.Jay Bernstein, Partner bei KPS, erklärte: "Wir sind begeistert, inLife Fitness als führende globale Marke für Fitnessausrüstung zuinvestieren. Life Fitness verfügt über die größte installierteAusrüstungsbasis weltweit mit schätzungsweise zwei Millionen Gerätenfür Kraft- und Kreislauftraining, die regelmäßig von 60 MillionenMenschen auf dem gesamten Globus genutzt werden. Wir freuen unsdarauf, mit Präsident Jason Worthy, seinem Geschäftsführungsteam undden Mitarbeitern von Life Fitness in der ganzen Weltzusammenzuarbeiten, und auf dieser großartigen Plattform und demstarken Design, den Innovationen und der Tradition des Unternehmensin der Produktentwicklung weiter aufzubauen. Die Leistungsbilanz vonKPS beim Einsatz seines Kapitals und seiner globalen Plattform undunsere Verpflichtung, in Technologie, Innovation, Wachstum undKundenservice zu investieren, stellt für Life Fitness einehervorragende Chance dar. Wir sind zweifellos davon überzeugt, dassLife Fitness als ein unabhängiges Unternehmen florieren wird."Jason Worthy, Präsident von Life Fitness, erklärte: "Wir freuenuns auf diese außerordentliche Möglichkeit zur Kooperation mit einerFirma, die sich durch eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei derZusammenarbeit mit ähnlichen Unternehmen auszeichnet. KPS weiß unserePositionierung als Marke von Weltrang zu schätzen, versteht den Wertunserer Kundenbeziehungen, unsere Stellung als Ikone innerhalb derFitnessbranche und unser langfristiges Ertragspotenzial. Wir werdeneng mit KPS zusammenarbeiten, um einen fokussierten Strategieplan zuentwickeln und umzusetzen, der sich auf unsere Unternehmensmissionkonzentriert, Menschen für eine gesündere Lebensführung zubegeistern. Wir an unsere lange und erfolgreiche Geschichte in derProduktentwicklung und als Technologieführer mit dem Ziel anknüpfen,Lösungen und Serviceleistungen der höchsten Qualität für ein breitesSpektrum von Fitnesseinrichtungen und Fitnesskonsumentenbereitzustellen."Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal 2019erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen undGenehmigungen.Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP waren für KPS undseine Tochtergesellschaften als juristische Berater tätig.Informationen zu Life FitnessLife Fitness ist der weltweit führende Anbieter von kommerziellerFitnessausrüstung und Spieltischen. Das Unternehmen fertigt undvertreibt Ausrüstung für Kraft- und Kreislauftraining undBillardtische sowie Zubehör unter den Markenbezeichnungen LifeFitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT undBrunswick Billiards. Die Ausrüstung des Unternehmens wird in über 160Ländern verkauft. Life Fitness mit Hauptsitz in der Nähe von Chicagoin Rosemont, Illinois, ist eine Geschäftssparte der BrunswickCorporation (NYSE: BC). Weitere Informationen über die Produkte undDienstleistungen von Life Fitness finden Sie unterwww.lifefitness.com.Informationen zu KPS Capital Partners, LPKPS verwaltet die KPS Special Situations Funds, eine Gruppe vonInvestmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 5,1 Mrd. USD(per 31. Dezember 2018). Die Partner von KPS arbeiten seit mehr alszwei Jahrzehnten ausschließlich daran, signifikanteKapitalwerterhöhungen zu erzielen. Dies erfolgt durch maßgeblicheEquity-Investitionen in produzierende Unternehmen und Industriefirmenin einer breiten Palette von Branchen, darunter Grundmaterialien,Verbrauchermarken, Gesundheitswesen und Luxuserzeugnisse,Automobilteile, Betriebsmittel und allgemeine Produktion. KPS schafftWerte für seine Investoren durch die konstruktive Zusammenarbeit mitkompetenten Führungsteams, um die Unternehmen weiter zu verbessern.Der Fondsverwalter erzielt Investmentrenditen, indem er diestrategische Position, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeitder Unternehmen im Portfolio strukturell verbessert und sich nichtprimär auf finanzielle Hebelwirkungen verlässt. DiePortfoliounternehmen von KPS verfügen über einen kumuliertenjährlichen Umsatz von ca. 5,8 Mrd. USD, betreiben 99Fertigungsanlagen in 27 Ländern und beschäftigen direkt und inJoint-Ventures nahezu 21.000 Mitarbeiter weltweit. DieInvestmentstrategie und die Unternehmen des Portfolios von KPS sindim Einzelnen unter www.kpsfund.com dargestellt.