KPS Capital Partners verkauft Chassis Brakes International an Hitachi Automotive Systems

New York (ots/PRNewswire) - KPS Capital Partners ("KPS") hat heutebekanntgegeben, dass es eine Verkaufsoptionsvereinbarung über denVerkauf seines Portfolio-Unternehmens Chassis Brakes InternationalGroup ("Chassis Brakes" oder "Unternehmen") an Hitachi AutomotiveSystems, Ltd. ("Hitachi Automotive") - eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von Hitachi, Ltd. (TSE/TYO: 6501) - unterzeichnethat. Konsultationen mit dem Betriebsrat werden sich anschließen. DerAbschluss der Transaktion, erwartet für 2019, unterliegt den üblichenAbschlussbedingungen.Chassis Brakes ist ein führendes Unternehmen fürautomobiltechnische Sicherheitslösungen und einer der drei weltweitgrößten Hersteller von Basisbremsen und Basisbremsenkomponenten. Zuden Hauptprodukten des in Eindhoven (Niederlande) ansässigenUnternehmens gehören Bremssättel, Scheibenbremsen, Trommelbremsen undFeststellbremsen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf,sicherere, sauberere und intelligentere Lösungen zu entwickeln -Lösungen, die Megatrends unterstützen werden, die sich auf dieAutomobilindustrie auswirken, z. B. Konnektivität, Elektrifizierungund autonomes Fahren. Chassis Brakes betreibt zwölf erstklassige,hochmoderne Fertigungsstätten sowie elf ingenieurwissenschaftlicheZentren und Verkaufsbüros in Europa, Asien, Indien, Nordamerika undSüdamerika und beschäftigt weltweit nahezu 5.500 Mitarbeiter.KPS gründete Chassis Brakes im Jahre 2012, um das globale Geschäftmit Automobil-Basisbremsen der Robert Bosch GmbH zu übernehmen - ineiner hochkomplexen globalen Ausgliederungstransaktion. Unter derFührung von KPS wurde Chassis Brakes in ein unabhängiges, schnellwachsendes und innovatives globales Unternehmen umgewandelt und hatsein branchenführendes technologisches Portfolio an Produkten undFähigkeiten für Lieferbeziehungen mit im Wesentlichen allen globalausgerichteten Automobilfirmen der Welt eingesetzt.KPS hat Chassis Brakes zu einem besseren Unternehmen gemacht:durch die Zusammenstellung eines von Chief Executive Officer Dr.Thomas Wünsche geführten erstklassigen Management-Teams, durch denBau vier neuer hochmoderner Montagewerke für Basisbremsen (in Polen,China, Indien und Mexiko), durch den Bau vier neuer hochmoderneringenieurwissenschaftlicher sowie Forschungs- und Entwicklungszentren(in Deutschland, Indien, den Niederlanden und China) sowie durch dieerfolgreiche Expansion in den nordamerikanischen Automobilmarkt.Unter KPS' Eigentümerschaft hat Chassis Brakes insgesamt 230,0Millionen Euro in Forschung und Entwicklung und angewandteIngenieurwissenschaft investiert, was zur Kommerzialisierung dreineuer transformativer Produkte geführt hat: des Bremssattels "ZOHe",der Scheiben-integrierten automatischen Feststellbremse ("APB-Mi")und der Trommel-integrierten automatischen Feststellbremse("APB-Di").Chassis Brakes hat zudem erheblich in Forschung und Entwicklungund Ingenieurwissenschaft investiert, um seine Smart Brake(TM) zuentwickeln, sowie das weltweit erste Vorführfahrzeug, das an vierRädern ausschließlich mit diesen elektromechanischen Bremszylindern(statt mit herkömmlichen hydraulischen Bremszylindern) arbeitet. Eswurde beim Wintertest 2019 in Schweden vorgestellt.Michael Psaros, Mitgründer und Managing Partner von KPS: "ChassisBrakes macht beispielhaft KPS' Investitionsstrategie deutlich, Wertezu erkennen, wo andere sie nicht sehen; richtig einzukaufen undFirmen über Jahrzehnte, durch Wirtschafts- und Geschäftszyklenhindurch sowie in verschiedenen Regionen und Branchen zu verbessern."Wir sind stolz auf die außergewöhnliche Transformation vonChassis Brakes unter unserer Eigentümerschaft. Chassis Brakesdemonstriert unsere Fähigkeit, branchenführende Fertigungsfirmen aufglobaler Basis aufzubauen. Der Erfolg des Unternehmens ist dasErgebnis von KPS' Investitionen in Forschung und Entwicklung,angewandte Ingenieurwissenschaft, innovative neue Technologien undProdukte, neue Fertigungsstätten sowie unsere Mitarbeiter. Wirgratulieren und danken Dr. Thomas Wünsche, Chief Executive Officervon Chassis Brakes, und dem Geschäftsleitungs-Team des Unternehmensfür ihre strategische Vision und großartige Umsetzung - und unserenMitarbeitern weltweit für ihre Begeisterung für Spitzenleistungen."Dr. Wünsche fügte hinzu: "Durch die Zusammenarbeit mit KPS hatsich Chassis Brakes zu einem weit besseren Unternehmen entwickelt.KPS hat erheblich in unsere Abläufe, Produkte, Technologien undMitarbeiter investiert. Wir danken KPS, dass es unserem Team dieExpertise, das Kapital und die Ressourcen zur Verfügung gestellt hat,die nötig waren, um unser Geschäft ausbauen und unsere Kultur derInnovation und fortlaufenden Verbesserung stärken zu können. Wirsehen der Zukunft von Chassis Brakes unter der Eigentümerschaft vonHitachi Automotive sehr positiv entgegen. Chassis Brakes wird seinenstrategischen Kernwerten weiter treu bleiben - seinen Kunden höchsteGrade an Produktqualität, Innovation und Kundenservice zu bieten. Wirdanken unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern für ihren Beitragzu unserem Erfolg."KPS und Chassis Brakes wurden bei der Transaktion von Paul, Weiss,Rifkind, Wharton & Garrison LLP als juristische Berater sowie vonCitigroup Global Markets, Inc. als Finanzberater unterstützt.Informationen zu Chassis BrakesDie Chassis Brakes International Group ist einer der drei weltweitgrößten Hersteller von Basisbremsen und Basisbremsenkomponenten. DasUnternehmen ist in Eindhoven (Niederlande) ansässig. SeineHauptprodukte, darunter sicherheitskritische Bremssättel,Scheibenbremsen, Trommelbremsen und Feststellbremsen, werden direktan im Wesentlichen alle führenden Automobilfirmen der Welt sowie überAnschlussmarktkanäle verkauft. Chassis Brakes betreibt zwölferstklassige, hochmoderne Fertigungsstätten sowie elfingenieurwissenschaftliche Zentren und Verkaufsbüros in Europa,Asien, Indien, Nordamerika und Südamerika und beschäftigt weltweitnahezu 5.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unterwww.chassisbrakes.com.Informationen zu KPS Capital PartnersKPS ist über seine verbundenen Verwaltungseinheiten Manager der"KPS Special Situations Funds" - einer Familie von Investmentfondsmit einem verwalteten Vermögen von etwa 5,0 Milliarden US-Dollar(Stand 31. März 2019). Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzen sich diePartner von KPS exklusiv dafür ein, signifikanten Kapitalzuwachs zuerzielen. Sie erreichen dies, indem sie kontrollierendeKapitalbeteiligungen an Fertigungs- und Industriefirmen in einerVielzahl von Branchen erwerben, darunter auf den Feldern Grundstoffe,Marken-Konsumgüter, Gesundheits- und Luxusprodukte, Automobilteile,Investitionsgüter und allgemeine Fertigung. KPS schafft für seineAnleger Werte, indem es konstruktiv mit talentierten Management-Teamszusammenarbeitet, um Firmen zu verbessern, und erzielt Renditen,indem es die strategische Position, die Wettbewerbsfähigkeit und dieRentabilität seiner Portfolio-Unternehmen strukturell verbessert,statt primär auf finanzielle Hebelwirkung zu setzen. DiePortfolio-Unternehmen der KPS-Fonds erzielen derzeit aggregiertJahreserträge von etwa 5,8 Milliarden US-Dollar, betreiben 100Fertigungsstätten in 27 Ländern und beschäftigen über 22.000Mitarbeiter - direkt und über Gemeinschaftsunternehmen weltweit. DieAnlagestrategie und Portfolio-Unternehmen von KPS werden ausführlichunter www.kpsfund.com beschrieben.