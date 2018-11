KPS Capital Partners gibt Beförderungen bekannt:

Weitere Suchergebnisse zu "KPS":

Raquel Palmer wird Co-Managing PartnerRyan Baker und Kyle Mumford werden PartnerNew York (ots/PRNewswire) - KPS Capital Partners, LP ("KPS") gabheute die Beförderungen von Raquel Palmer zum Co-Managing Partner undvon Ryan Baker und Kyle Mumford zum Partner bekannt.Michael Psaros, Mitbegründer von KPS, sagte: "Raquels Ernennungzum Co-Managing Partner ist eine Anerkennung für die entscheidendeFührungsrolle, die sie in unserer Kanzlei spielt. Raquel war beiunserer Gründung dabei und ist seit fast 25 Jahren maßgeblich daranbeteiligt, KPS zu dem führenden globalen Private-Equity-Unternehmenund dem Franchise aufzubauen, das es heute ist. Sie gilt zudem alseine der versiertesten und kreativsten Fachkräfte im Private EquityGeschäft. Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Raquel dieaußergewöhnliche Entwicklung und Dynamik unseres Unternehmens zubeschleunigen."David Shapiro, Mitbegründer von KPS, sagte: "Wir gratulieren Ryanund Kyle, den ersten Mitgliedern in unserem Team, die seit mehr alseinem Jahrzehnt zu Partnern gemacht wurden. Ryan und Kyles Beiträgein den letzten zehn Jahren waren wirklich bemerkenswert, aber siehaben diese Partnerschaft nicht nur aufgrund ihrer außergewöhnlichenArbeit, Arbeitsethik und ihres Erfolgs verdient, sondern vor allem,weil sie die Werte und Wertesystem unserer Firma verkörpern. Mike,Raquel, Jay und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserenneuen Partnern, um auch in Zukunft Wert für unsere Investoren zuschaffen. Dies geschieht indem wir Wert erkennen, wo andere diesnicht tun, wir die richtige Kaufentscheidungen treffen undUnternehmen verbessern."KPS ist sehr stolz auf die Stärke, Langlebigkeit und Kontinuitätseines Führungsteams. Die Mitbegründer arbeiten seit 1991 zusammen.Raquel Palmer ist seit fast 25 Jahren ein Mitglied des KPS-Teams. JayBernstein ist seit fast 20 Jahren Mitglied des KPS-Teams. Ryan Bakerund Kyle Mumford sind seit über 10 Jahren Mitglieder des KPS-Teams.Weitere Informationen finden Sie unter www.kpsfund.com/team/partners.Informationen zu KPS Capital Partners, LPKPS verwaltet den KPS Special Situations Funds, eine Gruppe vonInvestmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 5,4 MilliardenUS-Dollar. Die Partner von KPS arbeiten seit mehr als zweiJahrzehnten exklusiv daran, signifikante Kapitalerhöhungenumzusetzen. Dies geschieht durch maßgebliche Equity-Investitionen inproduzierende Unternehmen und Industriefirmen aus vielfältigenBranchen, darunter Rohstoffe, Markenartikel, Gesundheit undLuxuserzeugnisse, Automobilteile, Kapitalausstattung und allgemeineProduktion. KPS schafft für seine Investoren durch konstruktiveZusammenarbeit mit talentierten Managementteams Wert. Das Ziel ist,Unternehmen weiter zu verbessern. Kapitalrendite wird durchstrukturelle Verbesserung der strategischen Position,Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität der Portfoliofirmen erzielt,statt primär auf finanzielle Leverage-Effekte zu setzen. DiePortfoliounternehmen von KPS verfügen über einen kumuliertenjährlichen Umsatz von ca. 5,5 Milliarden US-Dollar, betreiben 110Fertigungsanlagen in 27 Ländern und beschäftigen weltweit fast 21.000Mitarbeiter direkt und in Joint Ventures. Eine detallierteBeschreibung der KPS-Investmentstrategie und der Unternehmen imKPS-Portfolio ist verfügbar unter www.kpsfund.com.Pressekontakt:Geschäftliche Anfragen: KPS+1 212 338 5100Medienbeziehungen: Mark Semer oder Daniel Yunger+1 212 521 4800Original-Content von: KPS Capital Partners, LP, übermittelt durch news aktuell