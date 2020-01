KPS Capital Partners erwirbt IKG von Harsco Corporation

Weitere Suchergebnisse zu "KPS":

New York (ots/PRNewswire) - KPS Capital Partners, LP ("KPS"), hat heute dieUnterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme desGeschäftsbereichs IKG ("IKG" oder das "Unternehmen") von Harsco Corporation("Harsco", NYSE: HSC) bekanntgegeben. Der Kaufpreis liegt bei 85 Mio. $, und dieTransaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Mit Abschluss derTransaktion wird IKG zum zweiten Portfoliounternehmen des KPS Special SituationsMid-Cap Fund ("KPS Mid-Cap").IKG ist ein führenderer nordamerikanischer Hersteller von hochqualitativenStahl- und Aluminiumgittern. Das Produktangebot des Unternehmens umfasst einbreites Spektrum an Gitter- und Abzäunungsprodukten, die primär inIndustrieböden und Sicherheitsanwendungen in den verschiedensten Industrieneingesetzt werden. IKG hat seinen Hauptsitz in Houston (Texas) und betreibtsechs strategisch gelegene Produktionsanlagen in den USA und Mexiko. Weltweitarbeiten 350 Menschen für das Unternehmen.Ryan Harrison, Partner von KPS Mid-Cap, sagte: "Wir bedanken uns bei Harsco fürihre konstruktive Zusammenarbeit bei dieser Transaktion und freuen uns auf dieKooperation mit ihrem CEO Chad McClendon sowie der Geschäftsleitung undBelegschaft von IKG, um auf dieser großartigen Plattform aufzubauen. DieKombination aus IKGs nachgewiesenen Stärken und KPS' strategischen, operativenund finanziellen Ressourcen bildet die ideale Grundlage für den zukünftigenErfolg von IKG als eigenständiges Unternehmen. Wir planen einen Wachstumskursfür das Unternehmen, sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen."Nick Grasberger, Chairman und CEO von Harsco, sagte: "Ich bin überzeugt, dassIKG mit KPS als Dachorganisation zum Teil eines Spitzenunternehmens derMetallverarbeitung wird, das dem Wachstum verpflichtet ist."Chad McClendon, CEO von IKG, sagte: "Wir sind begeistert über die Partnerschaftmit KPS in diesem spannenden neuen Kapitel für IKG. Das Team von IKG hat essich zur Aufgabe gemacht, hochqualitative Produkte, hervorragende technischeExpertise und innovativen Lösungen für seine Kunden bereitzustellen. Wirblicken auf eine jahrzehntelange Erfolgsbilanz beim Aufbau produzierenderUnternehmen von Weltrang rund um den Globus zurück, und KPS ist der idealePartner, um IKGs kraftvolle Dynamik zu beschleunigen."Die Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungsverfahrenunterliegt, soll Anfang 2020 abgeschlossen sein.Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP diente als Rechtsbeistand von KPS.Informationen zu IKGIKG ist ein führenderer nordamerikanischer Hersteller von hochqualitativenStahl- und Aluminiumgittern. Das Produktangebot des Unternehmens umfasst einbreites Spektrum an Gitter- und Abzäunungsprodukten, die primär inIndustrieböden und Sicherheitsanwendungen in den verschiedensten Industrieneingesetzt werden. IKG hat seinen Hauptsitz in Houston (Texas) und betreibtsechs strategisch gelegene Produktionsanlagen in den USA und Mexiko. Weltweitarbeiten 350 Menschen für das Unternehmen.Informationen zu KPS Capital PartnersKPS verwaltet über seine verbundenen Managementorganisationen die KPS SpecialSituations Funds, eine Gruppe von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögenvon mehr als 11,5 Mrd. $ (Stand: 15. Oktober 2019). Die Partner von KPSarbeiten seit mehr als zwei Jahrzehnten exklusiv daran, signifikanteKapitalwerterhöhungen zu erzielen. Dies erfolgt durch Mehrheitsbeteiligungen anproduzierenden Unternehmen und Industriefirmen einer breiten Palette vonBranchen, darunter Grundstoffe, Marken-Konsumgüter, Gesundheits- undLuxusprodukte, Automobilteile, Investitionsgüter und allgemeine Fertigung. KPSschafft Werte für seine Investoren durch die konstruktive Zusammenarbeit mitkompetenten Führungsteams, um die Unternehmen weiter zu verbessern. DerFondsverwalter erzielt Investmentrenditen, indem er die strategische Position,Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Unternehmen im Portfoliostrukturell verbessert und sich nicht primär auf finanzielle Hebelwirkungenverlässt. Die Portfoliounternehmen des KPS Special Situations Funds verfügenüber einen kumulierten jährlichen Umsatz von ca. 8,4 Mrd. $, betreiben 142Fertigungsanlagen in 26 Ländern und beschäftigen direkt und in Joint-Venturesnahezu 28.000 Mitarbeiter weltweit. Die Investmentstrategie und diePortfoliounternehmen von KPS sind im Einzelnen unter www.kpsfund.com dargelegt.KPS Mid-Cap investiert primär in mittelständische Unternehmen im unterenMarktsegment, die ein Anfangskapital von bis zu 100 Mio. $ benötigen. KPSMid-Cap verfolgt die gleichen Anlagemöglichkeiten und die gleicheAnlagestrategie wie KPS' Flaggschiff-Fonds seit über zwei Jahrzehnten. 