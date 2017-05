KPS AG: Ist da noch mehr drin?

Weitere Suchergebnisse zu "KPS":

Liebe Leser,

der Unternehmensberater KPS weist im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 ein deutliches Wachstum auf und konnte damit die Erwartungen übertreffen. So steigerte sich der Umsatz auf 82,8 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 20,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBIT fiel mit 12,5 Mio. Euro und einem Plus von 17,9 % ähnlich erfreulich aus.

Höherer Auftragseingang

Das Unternehmen begründete die positiven Zahlen wie folgt: „Wesentlicher Wachstumstreiber war das Vertrauen namhafter Kunden aus dem Bereich Handel und Konsumgüterindustrie, mit zunehmender Nachfrage nach hoch integrierten Transformationslösungen.“ Übersetzt bedeutet dies: Bei den Aufträgen konnte man zulegen. Zudem betrieb man ein effektives Kostenmanagement.

Angesichts des gelungenen Jahresauftakts bestätigte der Vorstand die Jahresprognose. Das EBIT wird bei 25 Mio. Euro und der Umsatz bei 160 Mio. Euro erwartet. Dies würde einer Steigerung von 12 bzw. 10 % entsprechen. Die Börse Stuttgart liefert derzeit folgende Schätzungen für das Geschäftsjahr hinsichtlich der Fundamental-Kennzahlen:

Ergebis/Aktie 0,57 € KGV 30 Dividende 0,35 € Dividendenrendite 2,06 %

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Mark de Groot.