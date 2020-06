KPMG und Planon bauen Zusammenarbeit aus, um Unternehmen bei der Digitalisierung von Leasing-, Immobilien- und Portfolio-Management-Prozessen zu unterstützen

Nijmegen und Amstelveen, Niederlande (ots/PRNewswire) - KPMG und Planon gaben heute bekannt, ihre Zusammenarbeit durch die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens auszubauen. In den vergangenen zwei Jahren haben beide Firmen erfolgreich zusammengearbeitet und Unternehmen bei der Einhaltung der IFRS-16-Standards unterstützt, indem sie die Lease Accounting-Lösung von Planon in ganz Europa implementiert haben.Dank dieser Partnerschaft können Unternehmen eine stärkere "End-to-End-Transformation" von der Leasing-Buchhaltung bis zum strategischen Portfolio-Management sicherstellen. Die Kombination der innovativen Softwarelösungen (https://planonsoftware.com/de/losungen/real-estate-management- software/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release -partnership-kpmg-planon) von Planon mit dem umfassenden Wissen (https://home.kpmg/nl/en/home/industries/real-estate.html) von KPMG rund um Prozessoptimierung und Leistungsverbesserung schafft wertvolle Synergien. Gebäudeeigentümer und -nutzer werden dadurch in die Lage versetzt, eine intelligente Portfolio-Management-Strategie zu entwickeln und umzusetzen, die innovative Technologien nutzt und aus einer einzigen Datenquelle verwaltet wird.Gerben de Roest, Partner bei KPMG Enterprise Solutions: "Ich freue mich sehr, dass wir einen globalen Softwareanbieter gefunden haben, der Gebäudeeigentümern und -nutzern dabei hilft, Geschäftsprozesse für Gebäude, Menschen und Arbeitsplätze zu optimieren, und bei dem Innovationen an erster Stelle stehen. Ich freue mich darauf, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen, indem wir unseren gemeinsamen und neuen Kunden helfen, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Planon-Investitionen zu ziehen und ihnen wertsteigerndes Fachwissen sowie eine kontrollierte Implementierung von Planon-Lösungen und der damit verbundenen Technologie bieten."Sander Grunewald, Partner bei KPMG Real Estate Advisory (https://home.kpmg/nl/en/home/industries/real-estate.html) : "Die erweiterte Zusammenarbeit im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Planon und KPMG unterstreicht den Fokus unserer global agierenden Unternehmen, Firmen bei der Optimierung und Digitalisierung ihrer Immobilienportfolios zu unterstützen und ihre Immobilienstrategie noch stärker auf ihre Kerngeschäftsstrategie auszurichten. Viele unserer Firmenkunden wollen die Chancen nutzen, die Technologien zu bieten haben. Unser Ziel ist es, sie dabei zu unterstützen, das volle Potenzial digitaler und innovativer Technologien auszuschöpfen. Planon ist ein etablierter Technologieanbieter in diesem Bereich, der eine Brückenfunktion übernehmen kann, um die Technologielösungen miteinander zu vernetzen und Firmenkunden einen Mehrwert zu bieten."Über PlanonSeit über 35 Jahren ist Planon ein weltweit führender Anbieter von innovativer Software, bewährten Best Practices und professionellen Dienstleistungen, die Gebäudeeigentümern und -nutzern, FM-Dienstleistern und Finanzcontrollern helfen, Geschäftsprozesse für Gebäude, Anlagen, Arbeitsplätze und Menschen zu optimieren.Über KPMG NiederlandeKPMG bietet in den Niederlanden seit 1917 hochwertige Buchhaltungs- und Beratungsdienstleistungen an.Pressekontakt:+31 24 6413135Andy Bellmbellm.andy@kpmg.nlT: +31 20 656 7039Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120038/4634445OTS: PlanonOriginal-Content von: Planon, übermittelt durch news aktuell