KÖTTER Unternehmensgruppe bietet für 2017 noch über 20 freie Ausbildungsplätze / Zum neuen Ausbildungsjahr starten bundesweit bereits mehr als 70 Nachwuchskräfte (FOTO)

Essen (ots) -Zum neuen Ausbildungsjahr starten bundesweit bereits mehr als 70Nachwuchskräfte bei den Ausbildungsbetrieben der KÖTTERUnternehmensgruppe. Insgesamt beschäftigt der Sicherheits- undGebäudedienstleister damit über 160 Auszubildende.Ausgebildet wird in neun Berufen: Kaufmann/-frau fürBüromanagement, Personaldienstleistungskaufmann/-frau,Elektroniker/-in für Informations- und Kommunikationstechnik,Fachinformatiker/-in - Fachrichtung Anwendungsentwicklung,Fachinformatiker/-in - Fachrichtung Systemintegration,IT-Systemelektroniker/-in, Kfz-Mechatroniker/-in, Fachkraft fürSchutz und Sicherheit (m/w) und Gebäudereiniger/-in.Gleichzeitig bieten die Ausbildungsbetriebe bundesweit aktuellnoch mehr als 20 freie Ausbildungsplätze an. Gesucht wird in denfolgenden Berufen/Städten: Personaldienstleistungskaufmann/-frau (inEssen), Elektroniker/-in für Informations- und Kommunikationstechnik(in Bremen, Hamburg und München), Fachkraft für Schutz und Sicherheit(m/w in Augsburg, Duisburg, Frankfurt am Main, Leipzig, Nürnberg,Philippsburg, Schwerin, Ulm und Wuppertal) sowie Gebäudereiniger/-in(in Rhede).Kontakt: 0201/2788-321; bewerbung@koetter.dePressekontakt:KÖTTER GmbH & Co. KG VerwaltungsdienstleistungenCarsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126,Carsten.Gronwald@koetter.deOriginal-Content von: K?TTER Services, übermittelt durch news aktuell