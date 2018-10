KÖTTER Security: Bundeskartellamt stimmt Übernahme der ARNDT-Gruppe zu / Sicherheitsspezialist baut Marktposition vor allem in Süd- und Ostdeutschland weiter aus (FOTO)

Essen/Fürth/Nürnberg (ots) -Mit der nun erfolgten Freigabe durch die zuständigenWettbewerbsbehörden wurde die geplante Transaktion erfolgreichabgeschlossen: Die bundesweit tätige Dienstleistungsgruppe KÖTTERServices übernimmt mit sofortiger Wirkung die ARNDT-Gruppe mit Sitzin Fürth."Für eine reibungslose Fortführung der bewährten Zusammenarbeitmit den Kunden und Mitarbeitern kommt es jetzt darauf an,Beschäftigte von KÖTTER Security und der ARNDT-Gruppe miteinander zuvernetzen. Der Austausch von Know-how und langjähriger Erfahrung wirdes uns ermöglichen, als zuverlässiger Partner unseren Kundengemeinsam ganzheitliche und noch individuellere Lösungen anbieten zukönnen", sagte Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat der KÖTTERSecurity Gruppe, die als bedeutendes Familienunternehmen derSicherheitsbranche in Deutschland zu den Top 10 derFacility-Service-Anbieter gehört.Im Zuge der Integration werden Dirk H. Bürhaus und MichaelaSchäfer die Leitung übernehmen. Beide gehören der Geschäftsführungder KÖTTER Unternehmensgruppe an und verfügen über langjährigeManagement-Erfahrungen in der Sicherheitsbranche. Die ARNDT-Gruppebeschäftigt an zehn Standorten in Deutschland mehr als 1.000Mitarbeiter und zählt mit einem Umsatz von fast 40 Millionen Euro zuden Top 25 der Sicherheitsunternehmen in Deutschland.Durch die Einbindung in die KÖTTER Unternehmensgruppe wird dasPortfolio der ARNDT-Gruppe, bestehend aus Sicherheitsdiensten,Sicherheitstechnik und Spezialdiensten wie vorbeugendem undabwehrendem Brandschutz, ausgebaut. Dabei profitieren Kunden undMitarbeiter von dem bundesweiten Netz aus über 50 Standorten undSmart Service Solutions, die alle Aspekte der Sicherheit umfassen.Die Sparten Cleaning und Personal Service erweitern die angebotenenSicherheitsdienstleistungen zu ganzheitlichen infrastrukturellenLösungen.Pressekontakt:KÖTTER GmbH & Co. KG VerwaltungsdienstleistungenCarsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126,Carsten.Gronwald@koetter.deAnna Garn, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel.:(0201) 2788-227, anna.garn@koetter.deOriginal-Content von: KÖTTER Services, übermittelt durch news aktuell