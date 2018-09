KÖTTER Security: ARNDT-Gruppe bereitet Integration in bedeutendes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche vor / ARNDT-Gruppe aus Fürth beschäftigt bundesweit über 1.000 Mitarbeiter (FOTO)

Essen/Fürth/Nürnberg (ots) -Die bundesweit tätige Dienstleistungsgruppe KÖTTER Servicesübernimmt die ARNDT-Gruppe mit Sitz in Fürth. Bedingung ist dieFreigabe durch die Kartellbehörden. Dies gaben beide Unternehmenheute bekannt. "Die Partnerschaft wird uns wichtigen Rückenwind beimweiteren Ausbau unserer Marktposition speziell in Süd- undOstdeutschland verleihen", betonte Friedrich P. Kötter,Verwaltungsrat der KÖTTER Security Gruppe, die ein bedeutendesFamilienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland ist und zuden Top 10 der Facility-Service-Anbieter zählt. "Leitlinie ist dabei:Wir wollen die bewährte Zusammenarbeit mit den Kunden undMitarbeitern fortsetzen und das Know-how der ARNDT Beschäftigten mitunserem vernetzen, um unseren Kunden noch individuellere Lösungenbieten zu können."Seine Anerkennung richtete Friedrich P. Kötter an dieGeschäftsführende Gesellschafterin Alexandra Schacher und anGeschäftsführer Gerd Frey: "Sie sind Garanten für Seriosität und hoheQualitätsstandards, von denen Kunden, Mitarbeiter undSicherheitsbranche gleichermaßen profitiert haben. AlsFamilienunternehmen, das sich diesen Werten ebenfalls verpflichtetfühlt, können wir die Arbeit in Ihrem Sinne fortsetzen." Hiervonzeigte sich die bisherige Geschäftsführung überzeugt: "Mit der KÖTTERUnternehmensgruppe haben wir einen Käufer gefunden, der fürlangfristige Kooperationen und absolute Zuverlässigkeit genauso stehtwie für nachhaltiges Wachstum und hohe Innovationsfähigkeit",erklärte Alexandra Schacher.Die aus einem vor über 90 Jahren in Nürnberg gegründetenSicherheitsunternehmen hervorgegangene ARNDT-Gruppe beschäftigt anzehn Standorten in Deutschland mehr als 1.000 Mitarbeiter und zähltmit einem Umsatz von fast 40 Millionen Euro zu den Top 25 derSicherheitsunternehmen in Deutschland. Sie würde nach dem Stand derIntegrationsplanung von Dirk H. Bürhaus und Michaela Schäfergesteuert, die der Geschäftsführung der KÖTTER Unternehmensgruppeangehören und über langjährige Management-Erfahrungen in derSicherheitsbranche verfügen. Das Portfolio der ARNDT-Gruppe reicht imBereich Security von Sicherheitsdiensten (z. B. Objekt- undWerkschutz, Revierwachdienste, Notruf- und Serviceleitstelle) überSicherheitstechnik (u. a. Zutrittskontrollsysteme,Einbruchmeldeanlagen, Videotechnik) bis hin zu Spezialdiensten wievorbeugender und abwehrender Brandschutz.Durch die Einbindung in die KÖTTER Unternehmensgruppe würde dieseStärke ausgebaut. Kunden und Mitarbeiter würden neben dem umfassendenNiederlassungsnetz an über 50 Standorten von ganzheitlichen SmartService Solutions profitieren. Diese umfassen alle Aspekte derSicherheit (Sicherheitsdienste und -technik, Risikomanagement etc.)und heben als Security 4.0 mit der immer stärkeren Einbindungdigitaler Komponenten den Schutz von Unternehmen, öffentlichenEinrichtungen und Privatobjekten auf eine neue Stufe. In Kombinationmit den weiteren Sparten Cleaning (Unterhalts-, Glasreinigung etc.)und Personal Service (u. a. Zeitarbeit für gewerbliche undkaufmännische Berufe) würden Auftraggeber von Synergieeffekten undganzheitlichen Lösungen profitieren.Pressekontakt:KÖTTER GmbH & Co. KG VerwaltungsdienstleistungenCarsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126,Carsten.Gronwald@koetter.deOriginal-Content von: KÖTTER Services, übermittelt durch news aktuell