Hamburg (ots) - Die Deutschen bestellen immer mehr im Internet: ImSchnitt 16 Bekleidungsstücke und vier Elektronik-Artikel pro Jahr.Besonders Jüngere ordern häufig schon mit der Absicht, die Warezurückzuschicken. Dabei ist ihnen nicht bekannt, dass viele Retourenvernichtet werden. Diese Ergebnisse einer repräsentativen Umfrageveröffentlicht Greenpeace eine Woche vor dem Schnäppchentag "BlackFriday" mit Rekordumsätzen im Online-Handel. "Der Black Friday istein schwarzer Tag für die Umwelt", sagt Viola Wohlgemuth, Sprecherinvon Greenpeace. "Unser Konsum vernichtet immer mehr Ressourcen undheizt die Klimakrise an. Verbraucher sollten sich bewusst sein, dassjedes einzelne Paket Folgen für die Umwelt hat."Online einzukaufen ersetzt bei vielen Deutschen längst den Gang indie Geschäfte. Im Auftrag von Greenpeace hat das HamburgerMeinungsforschungsinstitut Nuggets 1000 Frauen und Männer zwischen 18und 65 Jahren im Oktober 2018 zu Online-Einkäufen undRetouren-Verhalten befragt. Drei von vier Befragten bestellenregelmäßig Textilien und Schuhe, darauf folgen Elektronik-Artikel undMöbel. Wer viel bestellt, schickt auch viel zurück: Vielkäufer, sogenannte "Heavy Shopper", bestellen über zehn Artikel Bekleidung undSchuhe im Jahr und senden davon mehr als die Hälfte zurück. Über 60Prozent der Befragten unter 30 Jahren wissen bereits bei derBestellung solcher Artikel, dass sie nur einen Teil behalten.Gleichzeitig können sich neun von zehn Befragten nicht vorstellen,dass Retouren auch vernichtet werden.Boomender deutscher Online-Handel: Pakete bis zum Mond und wiederzurückNach einer Studie des EHI Retail Institutes vom Herbst 2017 gebenmehr als die Hälfte der befragten Online-Händler zu, einen Teilihrer Retouren zu recyceln oder zu entsorgen. Das Sichten undNeuverpacken der Waren sei zu arbeitsintensiv und würde sich nichtlohnen. Recherchen der Wirtschaftswoche und des ZDF vom Juni 2018belegen, dass auch Marktführer Amazon rund 30 Prozent der Retourennicht direkt weiter verkauft. Stattdessen schreddern"Entsorgungs-Teams" an deutschen Amazon-Standorten pro Person täglichWarenwerte von bis zu 23.000 Euro. Greenpeace fordert vonUmweltministerin Svenja Schulze (SPD) ein Ressourcenschutzgesetz, dasdie Vernichtung neuer und neuwertiger Ware verbietet. Die Petitiononline: www.greenpeace.de/stoppt-die-verschwendungDer Online-Handel boomt: Für 2018 erwartet der HandelsverbandDeutschland (HDE) einen Umsatz von 53,4 Milliarden Euro - bereitsvier Mal so viel wie 2008. Im Jahr 2017 wurden rund 3,4 MilliardenOnline-Bestellungen zu deutschen Verbrauchern geschickt. EinGrößenvergleich zeigt: Legt man eine mittlere Pakethöhe von nur 20 cman, reichen diese übereinandergestapelten Pakete von der Erde bis zumMond und knapp wieder zurück. Die tägliche Menge an Sendungen aus demOnlinehandel an deutsche Verbraucher entspräche einer Höhe vonzweieinhalb Mount Everests.Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Viola Wohlgemuth, Tel.:0151-2218 0971, oder Pressesprecherin Simone Miller, Tel.:0171-8706647. Eine Zusammenfassung der Umfrage (7 Seiten) finden Sieunter https://act.gp/2Foqzgp. Greenpeace-Pressestelle: Telefon040-30618-340, Email presse@greenpeace.de; Greenpeace im Internet:www.greenpeace.de, auf Twitter: http://twitter.com/greenpeace_de, aufFacebook: www.facebook.com/greenpeace.de.