KORREKTUR zur heutigen Presseerklärung

Berlin (ots) - 22. 5. 2018 - Die heutige Presseerklärung"Greenpeace-Städteranking: Mehr Radverkehr macht Straßen sicherer"enthält leider einen Fehler. Die Autoren der Rangliste haben die Zahlder zurückgelegten Wege in Berlin um den Faktor 1095 (drei Wege proKopf und Tag, also 3 x 365 = 1095) zu niedrig angesetzt. Entsprechendliegt die Zahl der Radunfälle in Berlin deutliche niedriger: Pro eineMillion Radfahrten ereignen sich 14,3 Unfälle.Die Kernaussage der Presseerklärung - ein höherer Radanteil kannstädtischen Verkehr sicherer machen - ist von diesem Fehlerunbenommen, da derselbe Fehler bei der Analyse aller im Rankingenthaltener Städte aufgetreten ist.Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Das Städteranking wirdentsprechend korrigiert und in wenigen Tagen wieder online verfügbarsein.Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Marion Tiemann, Tel.0151-27067374, oder Pressesprecher Gregor Kessler, Tel.0151-72702918. Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell