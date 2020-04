Unterföhring (ots) - Eine Überraschung jagt die nächste: Kaum ist Tom Beck aus dem Faultier-Kostüm geschlüpft, setzt er seine musikalische Reise fort. Der "The Masked Singer"-Sieger überrascht Faisal Kawusi am Freitag, 1. Mai 2020 um 22:25 Uhr, in der dritten Folge "Die Faisal Kawusi Show" in SAT. 1. In der Shisha-Lounge spielt Tom Beck Ukulele, plaudert über seine Erfahrungen als "Fauli" und zockt mit Faisal Kawusi in "Bares für Wahres".Als weiterer Überraschungsgast verblüfft Luke Mockridge die Kandidatin Josi beim "Real Life Tinder" als möglicher Flirtpartner. Bei der finalen "Stylevorlage" interpretieren Tom Beck, Luke Mockridge und Gastgeber Faisal Kawusi verschiedene Songs in ganz speziellen Versionen - dabei gibt der "Fauli" unter anderem wieder seine Spanisch-Kenntnisse zum Besten.Der SAT.1 Fun Freitag: "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" und "Die Faisal Kawusi Show" - freitags um 20:15 Uhr in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyPetra DandlTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingKathrin BaumannTel. +49 [89] 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4585590OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell