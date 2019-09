KORREKTUR/Weltpremiere im Erzgebirge: Erstmals fährt führerloser Zug über 5G

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

(Berichtigt wurde im ersten Absatz, letzter Satz: 120 rpt 120 Partner)

SCHLETTAU (dpa-AFX) - Im Erzgebirge ist erstmals ein Zug mit Fernsteuerung über den neuen Mobilfunkstandard 5G gefahren.



Auf der Versuchsstrecke zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg absolvierte der Laborzug "Lucy" am Dienstag am Bahnhof Schlettau eine Aus- und eine Einfahrt. "Es ist weltweit das erste Mal, dass ein Zug teleoperiert über 5G gefahren ist", sagte Sören Claus, Technischer Leiter des Projekts "Smart Rail Connectivity Campus" (SRCC). Am SRCC forschen rund 120 Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft zum Bahnverkehr der Zukunft.

Für das Forschungsprojekt hatte das Telekommunikationsunternehmen Vodafone kürzlich einen mobilen Gittermast mit 5G-Antennen errichtet. Über Kameras wurde das Signal aus dem Triebwagen zu einem Fahrzeug des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) übertragen, von dem aus der Lokführer an einem ausgelagerten Führerstand die Fahrt steuerte. "Wir machen hier Forschung, das ist räumlich begrenzt", sagte Vodafones Technischer Leiter Ingo Willimowski.

Vorgesehen ist, die gesamte 24 Kilometer lange Versuchsstrecke mit 5G-Antennen auszurüsten. Dafür veranschlagt der SRCC einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Derzeit sei man in Gesprächen mit dem Freistaat Sachsen, um Fördermittel zu bekommen, sagte Sören Claus./mkl/DP/stw