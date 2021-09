KORREKTUR/WAHL/Merz: Deutsche zweifeln wegen 'Finanzskandalen' an Olaf Scholz

(Das Zitat von Merz zu "Chef des Bundeskanzleramts" bezieht sich auf den Staatssekretär, nicht auf Scholz selbst)

STUTTGART (dpa-AFX) - Der CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz sieht SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wegen angeblicher Verfehlungen im Bundesfinanzministerium zunehmend in der Defensive.



"Die Menschen fangen an, darüber nachzudenken, ob Olaf Scholz wirklich der richtige Bundeskanzler für die Bundesrepublik Deutschland ist", sagte Merz am Mittwoch bei einem Auftritt mit Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet in Stuttgart. "Wenn man sieht, in welche Zahl von Finanzskandalen er verstrickt ist", wüchsen schon die Zweifel. Merz zeigte sich auch irritiert darüber, wie lax Finanzminister Scholz mit den Ermittlungen gegen dessen Staatssekretär Wolfgang Schmidt umgehe. Schmidt selbst sei nicht tragbar. "Und dieser Mann soll Chef des Bundeskanzleramts werden?", sagte Merz.

All das führe dazu, dass die Union "auf der Schlussgerade wieder Vertrauen gewinne", zeigte sich der Wirtschaftsexperte überzeugt. Auch Laschet sagte, viele hätten wegen der guten Umfragewerte für die SPD gedacht, "Olaf Scholz wäre schon gesetzt". Jetzt zeige sich, dass der SPD-Kanzlerkandidat sein Ministerium nicht im Griff habe. Laschet hatte Scholz wegen der Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentrale des Zolls sowie wegen der Wirecard-Pleite und des Cum-Ex-Skandals schon öfter scharf angegriffen. Gegen Finanz-Staatssekretär Wolfgang Schmidt wird ermittelt, weil er auf Twitter den Gerichtsbeschluss zu der Durchsuchung im Ministerium veröffentlicht hatte./hot/DP/nas