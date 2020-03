(Einreiseverbot, nicht Reiseverbot in Überschrift und 1. Satz)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ein 30-tägiges Einreiseverbot für die EU hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen.



Damit könne die Verbreitung des Coronavirus am besten begrenzt werden, sagte von der Leyen am Montag in Brüssel./ff/DP/he