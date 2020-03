KORREKTUR/VIRUS/Altmaier: BIP wird in Corona-Krise stark zurückgehen

(Prozentzahl im letzten Satz korrigiert: 5,7 Prozent)

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Möglichkeit eingeräumt, dass die Konjunktur aufgrund der Corona-Krise deutlich einbrechen kann.



Altmaier sagte am Montag in Berlin nach einer Kabinettssitzung, der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) werde mindestens so hoch sein wie in der Finanz- und Bankenkrise 2009. Damals ging das BIP um 5,7 Prozent zurück.