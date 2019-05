KORREKTUR: USA beschlagnahmen nordkoreanisches Kohleschiff

(Im 2. Satz des 1. Absatzes wurde klargestellt, dass das Schiff Anfang April 2018 von Indonesien festgesetzt wurde.



Erst jetzt berichtete das US-Ministerium von seiner Beschlagnahmung.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben ein nordkoreanisches Frachtschiff beschlagnahmt und beschuldigen Pjöngjang, gegen Sanktionen verstoßen zu haben. Der bereits im April 2018 von den indonesischen Behörden festgesetzte Frachter habe illegal Kohle aus Nordkorea verschifft und schwere Maschinerie in das isolierte Land transportiert, teilte das Justizministerium am Donnerstag in Washington mit.

Die Maßnahme könnte dazu beitragen, die Spannungen zwischen beiden Ländern zu verschärfen. Seit dem Scheitern des zweiten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Februar in Vietnam ist die Verunsicherung in der Region gewachsen. Nordkorea setzte zuletzt Waffentests fort, was als Versuch der kommunistischen Führung gesehen wurde, den Druck auf die USA zu erhöhen.