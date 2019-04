KORREKTUR: Starker Dollar bremst Wachstum von Procter & Gamble

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

(Im 1. Satz des 4. Absatzes muss es korrekt heißen: der Hersteller von Marken wie Ariel rpt Ariel, Pantene, Swiffer oder Pampers)

CINCINNATI (dpa-AFX) - Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble ist im dritten Geschäftsquartal stärker gewachsen als erwartet.



Der Umsatz stieg in den Monaten Januar bis März im Jahresvergleich um 1 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar, wie das US-Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mitteilte. Negative Währungseffekte belasteten dabei das Wachstum. Organisch - sprich bereinigt um Zu- oder Verkäufe sowie Währungseffekte - betrug das Plus 5 Prozent. Analysten hatten mit weniger Umsatz gerechnet.

Dabei profitierte der Konzern von guten Geschäften mit Produkten für die Haar- und Hautpflege. Hier stiegen die Erlöse um 4 Prozent, organisch lag das Wachstum sogar bei 9 Prozent. Gut liefen dabei neu auf den Markt gebrachte Premium-Produkte. Zudem konnte Procter & Gamble Preiserhöhungen durchsetzen. Auch bei Wasch- und Reinigungsmitteln konnte der Konzern organisch dank neuer, höherpreisiger Produkte um 7 Prozent zulegen.

Der Nettogewinn erhöhte sich um 9 Prozent auf 2,75 Milliarden Dollar. Das Kern-Ergebnis je Aktie legte um 6 Prozent auf 1,06 Dollar zu, was ebenfalls über der Analystenprognose lag.

Für das Gesamtjahr zeigte sich Procter & Gamble etwas optimistischer. Das Unternehmen erwartet nun ein organisches Wachstum von "soliden" 4 Prozent, nachdem der Hersteller von Marken wie Ariel, Pantene, Swiffer oder Pampers von 2 bis 4 Prozent ausgegangen war. Negative Währungseffekte dürften das Wachstum mit 3 bis 5 Prozent belasten, weswegen Procter & Gamble insgesamt mit einem Umsatz auf Vorjahreshöhe beziehungsweise einem leichten Plus von 1 Prozent rechnet. Die Ergebnisprognose wurde bekräftigt./nas/jha/