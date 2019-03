KORREKTUR: Satellitenbauer OHB macht Geschäfte für mehr als eine Milliarde Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

BREMEN (dpa-AFX) - Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB in Bremen hat vergangenes Jahr erstmals eine Gesamtleistung von mehr als einer Milliarde Euro erzielt. Vorstandschef Marco Fuchs führte den Zuwachs von 16 Prozent im Vergleich zu 2017 auf die boomende nutzerorientierte Raumfahrt zurück, auf die Beobachtung von Wetter, Klima und Umwelt durch Satelliten. "Die Erdbeobachtung ist für uns in diesem Jahr das Flaggschiff", sagte Fuchs am Mittwoch in Bremen. In der Gesamtleistung werden neben dem Umsatz unter anderem auch sonstige Erträge sowie aktivierte Eigenleistungen erfasst.