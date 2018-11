KORREKTUR: SWR2 Adventskalender für Krimifans (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Bitte Korrekturen beachten: Korrektur der Überschrift und derRollenzuordnung im 2. AbsatzSWR2 Adventskalender für Krimifans"Tod unter Lametta" ab 1. Dezember 2018 / 24 Kriminalgrotesken vonKai Magnus Sting / mit Annette Frier, Jochen Malmsheimer, BastianPastewka, Kai Magnus Sting / auch als PodcastWeniger Schokolade, mehr Spannung - zum großen Fest der Gefühlebegleitet SWR2 seine Hörerinnen und Hörer dieses Jahr mit einemAdventskalender, der es in sich hat: Autor Kai Magnus Sting hat mit"Tod unter Lametta" 24 groteske Krimi-Szenerien entworfen, in denenWeihnachtsmänner so einige Leute um die Ecke bringen. Im Radio laufendie Adventskalendergeschichten mit den Stimmen von Annette Frier,Jochen Malmsheimer, Bastian Pastewka und Kai Magnus Sting ab 1.Dezember 2018 von Montag bis Samstag um ca. 7:25 Uhr und sonntags umca. 11:55 Uhr jeweils vor den Nachrichten. Zusammenhängend als großeKriminalgroteske sind sie am Freitag, 21. Dezember, um 22:33 Uhr inSWR2 Krimi zu hören. Auch online steht täglich aufwww.SWR2.de/hoerspiel vom 1. bis 24. Dezember ein Türchen mehr zumDownload bereit.Ein Weihnachtsmann ermittelt undercoverIn "Tod unter Lametta" kommen die Mörder im Weihnachtsmannkostüm:Menschen werden mit Lichterketten erdrosselt, Leichen inSchneemännern versteckt, Glühwein, Gans und Knödel vergiftet. Undmittendrin Hobbydetektiv und Bonvivant Alfons Friedrichsberg aliasJochen Malmsheimer, der dem mörderischen weihnachtlichen Treiben aufdie Spur kommen will. Um diesen Fall zu lösen, muss er sich selbstals Weihnachtsmann verkleiden. So nähert er sich, perfekt getarntzwischen Rotmützen und Weißbärten, der Lösung. Regie von "Tod unterLametta" führte Leonhard Koppelmann, für die Dramaturgieverantwortlich zeichnet Uta-Maria Heim (SWR). Produktion: SWR/DerHörverlag 2018.Sendetermine in SWR2"Tod unter Lametta" 24 Kriminalgrotesken von Kai Magnus Sting 1.bis 24. Dezember SWR2 Aktuelle Kultur, von Montag bis Freitag um ca.7:25 Uhr (Wdh. ca. 19:50 Uhr) SWR2 Musik am Morgen, samstags um ca.7:25 Uhr SWR2 Matinee, sonntags vor den 12 Uhr-NachrichtenSWR2 Krimi: "Tod unter Lametta" Freitag, 21. Dezember um 22:33 Uhralle Folgen als zusammenhängendes HörspielAudios täglich online ab Samstag, 1. Dezember, aufwww.SWR2.de/hoerspielSendetermine und Informationen unterhttp://swr.li/swr2-tod-unter-lametta Kostenfreie Fotos aufwww.ARD-foto.dePressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854,oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell