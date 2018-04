KORREKTUR: SPD fordert 'knallharte Verhandlungen' mit Autoindustrie bei Diesel

(Zitatgeber im zweiten Satz berichtigt)

BERLIN (dpa-AFX) - In der Dieselkrise hat sich SPD-Fraktionsvize Sören Bartol für "knallharte Verhandlungen" der Bundesregierung mit der Autoindustrie ausgesprochen.



Die Hersteller müssten nun liefern, damit Grenzwerte eingehalten werden, sagte er am Montag in Berlin auf dem Mobilitätskongress "Future Mobility Summit" des "Tagesspiegels". Dabei gehe es um technische Nachrüstungen von Dieselautos an Motor oder Abgasanlage. "Die Zeit spielt gegen uns." Die Autoindustrie lehnt technische Nachrüstungen ab. Bartol sagte, eine "Mach mich nicht nass"-Methode werde nicht funktionieren. Der Diesel werde ein großes Thema bei der Kabinettsklausur in Meseberg werden, die am Dienstag beginnt./hoe/DP/fba