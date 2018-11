Bonn (ots) - Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt -und eines der ungleichsten. Die Reichen werden immer reicher, dieArmen immer ärmer. In der ARD-Themenwoche "Ist das gerecht?" werdenUngerechtigkeit und Gerechtigkeit noch bis zum 17. November 2018umfassend beleuchtet. phoenix beteiligt sich am Donnerstag, 15.November 2018, ab 11.30 Uhr mit einem Thementag.Zu Beginn des Thementages beleuchtet phoenix mit drei phoenixplus-Sendungen die Kräfteverhältnisse in Deutschland: Um 11.30 Uhrgeht es um die "Macht der Milliardäre", um 12.45 Uhr um die "Machtder Lobbyisten" und um 14.45 Uhr um "Schule im Brennpunkt". Der Film"Wir sind die Stadt" begleitet um 17.00 Uhr Einwohner, die anpacken.Die dreiteilige Dokumentationsreihe "Ungleichland" liefert ab20.15 Uhr Zahlen und Hintergründe zur Ungleichheit in Deutschland.Um 22.15 Uhr folgt die phoenix runde "Reiche immer reicher, Armeimmer ärmer - Ist das gerecht?". Mit Anke Plättner diskutieren u.a.Unternehmer und Doku-Protagonist Christoph Gröner, Sabine Werth,Mitbegründerin und Vorsitzende Berliner Tafel e.V., und Prof.Christoph Butterwegge, Armutsforscher Universität Köln.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell