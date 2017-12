KORREKTUR/Ryanair: Streik ist ungerechtfertigt und unnötig

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

DUBLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat den angekündigten Streik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit als "ungerechtfertigt" und "unnötig" kritisiert. Der Konzern habe der Gewerkschaft bereits ein weiteres Treffen am 5. Januar in Frankfurt zugesagt, um dort Verhandlungen über eine tarifliche Einigung fortzusetzen, teilte die Airline am Donnerstagabend mit. Zuvor hatte VC nach ersten Sondierungsgesprächen für Freitagmorgen einen vierstündigen Streik an allen deutschen Flughäfen angekündigt.

Ryanair kritisierte, dass es sich bei VC nicht um eine von den Konzernpiloten gewählte Gewerkschaft handele. Gleichzeitig riet die Airline allen Fluggästen, trotz Streiks zum Flughafen zu kommen: "Wir planen, alle angesetzten Flüge durchzuführen und wir geben alles, um Unterbrechungen in den Weihnachtsreiseplänen unserer deutschen Kunden zu minimieren."/maa/ceb/si/DP/stw