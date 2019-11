KORREKTUR/ROUNDUP: Audi baut Tausende Stellen ab - Milliardeneinsparung

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

(Die Zahl der Mitarbeiter im letzten Satz des 1. Absatzes wurde korrigiert: In den deutschen Werken arbeiten rund 61 000 Mitarbeiter.



)

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die VW-Tochter Audi baut unter dem Strich 7500 Stellen ab. Das Unternehmen will bis 2025 insgesamt 9500 Stellen an deutschen Standorten streichen, wie Audi am Dienstag in Ingolstadt mitteilte. In anderen Bereichen würden in den kommenden Jahren dafür 2000 Jobs geschaffen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Der Arbeitsplatzabbau solle sozialverträglich geschehen, hieß es von Audi. In den deutschen Werken beschäftigt die Audi AG rund 61 000 Mitarbeiter.

Bis 2029 will das Unternehmen so insgesamt einen positiven Ergebniseffekt von 6 Milliarden Euro erzielen. Der Premiumhersteller leidet seit längerem unter schlecht ausgelasteten Fabriken in Ingolstadt und Neckarsulm und muss Milliarden für künftige Investitionen freispielen. Die Beschäftigungssicherung wird bis Ende 2029 verlängert./ruc/DP/men/jha/