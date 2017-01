KORREKTUR der Pressemitteilung: Einzelhandelsumsatz im Dezember 2016 preisbereinigt um 1,1 % niedriger als im Dezember 2015 (1. Absatz, letzter Satz)

Wiesbaden (ots) - Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschlandsetzten im Dezember 2016 nach vorläufigen Ergebnissen desStatistischen Bundesamtes (Destatis) preisbereinigt (real) 1,1 %weniger und nominal (also nicht preisbereinigt) 0,6 % mehr um als imVorjahresmonat. Die Einzelhandelspreise waren im Dezember 2016 um 1,8% höher als im Dezember 2015. Im November 2016 hatte dieVeränderungsrate noch bei 0,9 % gelegen. Die Geschäfte hatten imDezember 2016 an 26 Verkaufstagen offen, einen Tag mehr als imDezember 2015. Das Weihnachtsgeschäft 2016 brachte damit zwar für denDezember nach den vorläufigen Ergebnissen einen Umsatzrückgang, dasSchlussquartal 2016 zeigt aber preisbereinigt mit + 0,5 % einepositive Tendenz.Rückfragen an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell