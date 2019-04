KORREKTUR: Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland bekommt Großauftrag

Weitere Suchergebnisse zu "SAF Holland":

(Falsche Zahlenangabe: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2018 lag bei 1,3 Milliarden Euro.



)

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat einen langfristigen Millionenauftrag abgeschlossen. Mit dem zur Humbaur-Gruppe gehörenden Lkw-Trailer-Hersteller Kögel Trailer sei ein Mehrjahresvertrag über die Lieferung von Trailerachsen und Sattelstützen mit einem in Aussicht genommenen Auftragswert im niedrigen dreistelligen Millionenbereich abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Montag in Bessenbach mit. An der Börse wurde die Nachricht positiv aufgenommen, die SDax-Aktie legte infolge des Großauftrags um mehr als 3 Prozent zu. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro./elm/fba