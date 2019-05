KORREKTUR/Nur im Eurosport Player: Bundesliga-Relegation am 23. und 27. Mai

(Im ersten Satz muss es heißen "Die nur im Eurosport Player sowie auf Eurosport2HD Xtra zu sehenden".



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die nur im Eurosport Player sowie auf Eurosport2HD Xtra zu sehenden Bundesliga-Relegationsspiele finden am 23. und 27. Mai statt. Dies gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch bekannt. Am Donnerstag, den 23. Mai (20.30 Uhr), spielt zunächst der Erstliga-16. gegen den Zweitliga-3. Am Montag, den 27. Mai (ebenfalls 20.30 Uhr), hat der Zweitligist Heimrecht. Zum zweiten Mal werden die Ausscheidungsspiele nur im Bezahlfernsehen übertragen, wie im Bundesliga-TV-Vertrag festgelegt.

Derzeit liegt in der Bundesliga der VfB Stuttgart auf dem 16. Tabellenplatz. In der 2. Liga steht der 1. FC Köln bereits als Aufsteiger fest, dahinter kämpfen der SC Paderborn, der 1. FC Union Berlin und der Hamburger SV um den Aufstieg. Der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli haben bereits einen deutlichen Rückstand auf die Topkandidaten. Die Relegationsspiele zwischen dem 16. der 2. und dem Dritten der 3. Liga am 24. und 28. Mai sind auch im ZDF zu sehen./ujo/DP/zb/mis