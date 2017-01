KORREKTUR/Netto ruft wegen Salmonellen-Gefahr Mettwurst zurück

(Im vorletzten Satz wurde Bayern gestrichen, denn das Produkt wurde dort laut Hersteller nicht verkauft.



Auf dem Internetportal lebensmittelwarnung.de taucht Bayern zwar weiterhin in der Spalte "betroffene Länder" auf. Dies liegt aber nach Angaben des zuständigen Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit daran, dass die Firma aus Bayern stammt. Auch die Behörde bestätigte auf Anfrage, dass die Angaben des Unternehmens korrekt seien.)

MAXHÜTTE-HAIDHOF (dpa-AFX) - Der Discounter Netto ruft ein Wurstprodukt zurück. Die "Ostermeier Puten-Zwiebel-Mettwurst" sei möglicherweise mit Salmonellen belastet. Betroffen seien die 150-Gramm-Packungen der Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Februar 2017, teilte das Unternehmen am Donnerstag über das Internetportal www.lebensmittelwarnung.de mit. Das Produkt kam in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in die Läden. Kunden werde bei Vorlage des entsprechenden Produktes der Kaufpreis erstattet./fuw/DP/tos