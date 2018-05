KORREKTUR: Milliardärs-Clan Reimann kauft Sandwich-Kette Pret A Manger

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

LONDON (dpa-AFX) - Die Milliardärsfamilie Reimann geht weiter auf Einkaufstour. Über ihre Vermögensholding JAB schnappt sie sich die britische Sandwich-Kette Pret A Manger. Das Geschäft soll noch in diesem Sommer unter Dach und Fach sein, teilte JAB am Dienstag in London mit. Einen Kaufpreis für die weltweit 530 Läden umfassende Kette wurde nicht genannt. Nach Informationen der "Financial Times" soll JAB 1,5 Milliarden britische Pfund (1,7 Mrd Euro) auf den Tisch legen.

Pret A Manger kommt mit dem Verkauf von Sandwiches, Wraps und Salaten auf einen Jahresumsatz von 879 Millionen Pfund. Verkäufer ist der Finanzinvestor Bridgepoint. Die Kette betreibt ihre Läden in den USA, in Hongkong und Frankreich.

JAB verfügt inzwischen über ein ganzes Sammelsurium an Firmen. Die Holding hält Beteiligungen am Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty oder dem britischen Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser . Zuletzt schlug JAB aber vor allem in der Lebensmittelbranche zu.