KORREKTUR: Merck legt feindliches Übernahmeangebot für Versum Materials vor

(Im zweiten Absatz, zweiter Satz wurde das Wort "Fusion" durch "Übernahme" ersetzt.



Das Entegris-Angebot für Versum hat einen Wert von rund 4 Milliarden Dollar. Der Wert des fusionierten Unternehmens wird von beiden Konzernen mit rund 9 Milliarden Dollar angegeben.)

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA hat offiziell ein feindliches Übernahmeangebot für den US-Halbleiterzulieferer Versum Materials vorgelegt. Mit 48 Dollar je Aktie in bar entspreche die Offerte einem Unternehmenswert von 6 Milliarden Dollar (rund 5,3 Mrd Euro), teilte Merck am Dienstag in Darmstadt mit. Das Angebot laufe bis 7. Juni vorbehaltlich einer Verlängerung. Finanzierungszusagen von Banken für den Milliarden-Deal habe man bereits eingeholt.

Mit dem Schritt steigt Merck endgültig in ein Bieterrennen um Versum ein. Die Amerikaner hatten sich schon im Januar mit dem US-Konzern Entegris auf eine rund 4 Milliarden Dollar schwere Übernahme geeinigt und das Angebot von Merck zunächst abgewiesen. Die Deutschen lassen aber nicht locker und schrecken auch vor einer feindlichen Übernahme gegen den Willen des Versum-Managements nicht zurück.

"Wir sind fest entschlossen, die Übernahme von Versum abzuschließen", erklärte Merck abermals. Gemessen am Versum-Börsenschlusskurs von Montag stelle das Merck-Angebot im Vergleich zum Zusammenschluss mit Entegris einen kräftigen Aufschlag von fast 24 Prozent dar, betonte der Dax -Konzern.

Der Konzern forderte die Versum-Aktionäre erneut dazu auf, gegen den Zusammenschluss mit Entegris zu stimmen. Ein endgültiges Statement dazu sei bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht worden. Merck will mit der Versum-Übernahme das schwächelnde Geschäft mit Spezialchemie stärken und stärker auf die Elektronik-Industrie ausrichten./als/DP/tav/mis