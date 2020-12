KORREKTUR/Kretschmann: Ausgangsbeschränkungen im ganzen Südwesten ab Samstag

(Berichtigung im vierten Satz: Ausnahme für Weihnachten nur für private Veranstaltungen)

STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen steigender Corona-Zahlen gilt in ganz Baden-Württemberg ab diesem Samstag eine Ausgangsbeschränkung.



Ausnahmen könnten etwa die Arbeit oder ein Arztbesuch sein, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart. Tagsüber sind mehr Kontakte erlaubt als nachts. Nur über Weihnachten - vom 23. bis 27. Dezember - sei der Besuch von privaten Veranstaltungen auch nachts erlaubt, sagte Kretschmann. Die Maßnahmen sollen vorerst für vier Wochen gelten./poi/hot/kre/DP/eas