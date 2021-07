KORREKTUR/Kreise: Volkswagen kommt Europcar-Übernahme mit höherem Gebot näher

Weitere Suchergebnisse zu "Europcar Mobility Group":

(Berichtigung: In der Meldung wird korrigiert, das Pon Holdings ein Mischkonzern ist mit Angeboten rund um Mobilitätsdienste.



)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern könnte einer Übernahme des französischen Autovermieters Europcar mit einem erhöhten Gebot nähergekommen sein. Die Wolfsburger hätten mit einem auf rund 50 Cent je Aktie aufgestockten Gebot bei beteiligten Finanzinvestoren der Franzosen Unterstützung gefunden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das wären insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro. Ein VW -Sprecher lehnte einen Kommentar zu den Informationen ab. VW hatte vor rund einem Monat das schon länger kolportierte Interesse an Europcar öffentlich gemacht, war mit einem Angebot von 44 Cent je Aktie aber zunächst abgeblitzt.

VW hat zusammen mit dem Vermögensverwalter Attestor und dem niederländischen Mischkonzern Pon Holdings seinen Hut in den Ring geworfen. Eine mögliche Übernahme sei eine attraktive Möglichkeit, Zugang zu einer Mobilitätsplattform zu erhalten, die die Unternehmensambitionen stützen würde, hieß es von VW. Der Autovermieter war in der Corona-Pandemie wie auch Konkurrenten in schwere Bedrängnis geraten. Bereits diese Woche könnte es zu einer Einigung auf eine Übernahme kommen, wegen der komplexen Verhandlungssituation mit mehreren Anteilseignern sei aber auch noch ein Platzen des Deals oder geänderte Bedingungen möglich, hieß es bei Bloomberg. Volkswagen hatte Europcar im Jahr 2006 verkauft./men/he