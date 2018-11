KORREKTUR - Implant Files: Bereichern sich Kliniken an fehlerhaften Herzgeräten?

Hamburg (ots) - (Bitte verwenden Sie die korrigierte Fassung. Imzweiten Absatz ist ersetzt: "Pro Jahr gebe es fünf bis zehnSerienschäden ..." durch "Pro Jahr gebe es mehrere Serienschäden...". Im vierten Absatz ist ersetzt "... mehr als 10.000 Patienten..." durch "... mehrere Tausend Patienten ...".)Hamburg (ots) - Kliniken verdienen offenbar an defektenMedizinprodukten. Nach Recherchen von NDR, WDR und SüddeutscherZeitung lassen sich Krankenhäuser implantierbare Defibrillatoren vonKrankenkassen bezahlen, obwohl sie diese als Ersatz für defekteGeräte vom Hersteller kostenlos erhalten haben. Der AOK-Bundesverbandwirft den Krankenhäusern vor, sich auf diese Art zu bereichern. NachAngaben der Kasse sei allein ihren Versicherten dadurch ein Schadenvon mehreren zehn Millionen Euro entstanden.Die Kasse geht von einem grundlegenden Problem bei der Abrechnungvon Austauschoperationen aus. Es handele es sich nicht um einenEinzelfall, sagte Jürgen Malzahn vom Bundesverband der AOK. Pro Jahrgebe es mehrere Serienschäden bei unterschiedlichen Medizinproduktenwie Hüftprothesen oder Brustimplantaten. Wie oft tatsächlich vomHersteller kostenlose Ersatzgeräte zur Verfügung gestellt werden unddie Kliniken sie abrechnen, ist unklar.Im konkreten Fall hatte die Firma St. Jude Medical - heute Abbott- im Oktober 2016 vor einer vorzeitigen Batterieentladung beibestimmten Herzgeräten gewarnt. Es handelte sich um sogenannteimplantierbare Defibrillatoren. Sie können einen kräftigen Stromstoßabgeben, wenn das Herz aus dem Takt gerät, damit sich der Herzschlagwieder normalisiert. Sollte sich die Batterie unbemerkt entleeren,kann das Gerät im Notfall nicht reagieren.Der Hersteller schrieb damals, wenn die Entscheidung getroffenwerde, das Gerät auszutauschen, stelle St. Jude "ein Ersatzgerätkostenlos zur Verfügung". Bei wie vielen Patienten dies erfolgt ist,ist unklar. Der Medizinprodukte-Hersteller Abbott hat auf Anfrage vonNDR, WDR, SZ nicht reagiert. Nach Schätzungen der AOK ließen sich inDeutschland mehrere Tausend Patienten ihr Gerät wechseln.Für diese Austausch-Operationen stellen Krankenhäuser den Kasseneine pauschale Summe in Rechnung. Die sogenannte Fallpauschale setztsich aus verschiedenen Komponenten zusammen, darunter sind zumBeispiel Personalkosten und die Kosten für das Implantat. NachAuffassung von Jürgen Malzahn vom AOK-Bundesverband hätten dieKliniken den Anteil für die Herzgeräte abziehen müssen.Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht dies so. AufAnfrage teilte sie mit, Kliniken müssten die Abrechnung um dieGerätekosten mindern. Der Kostenvorteil dürfe nicht bei den Klinikenliegen.Im Fall der fehlerhaften Defibrillatoren versucht derAOK-Bundesverband seit zwei Jahren, das Geld zumindest nachträglichwieder einzutreiben - offenbar ein mühsames Geschäft. Jürgen Malzahnsagt, die Kliniken informierten die Kassen nicht einmal pflichtgemäß,so dass sie gar nicht erst erführen, ob und wo nach einemSerienschaden entsprechende Ersatzgeräte eingesetzt werden.Inzwischen weiß die AOK nach eigenen Angaben von 146Krankenhäusern in Deutschland, in denen Patienten Ersatzgeräteeingesetzt wurden. Etwa die Hälfte der angeschriebenen Kliniken hatnach Angaben der AOK inzwischen die Kosten für dieErsatz-Defibrillatoren erstattet, unter anderem das KlinikumOldenburg. Es teilte auf Anfrage mit, dem Haus sei es wichtig geweseneine Lösung zu finden, "damit keine unbeabsichtigte Bereicherungunseres Krankenhauses entsteht". Deshalb habe die Klinik den Anteilfür die Implantatkosten nachträglich aus den Rechnungen herausgerechnet und so "verhindert, dass die Versichertengemeinschaft durchMehraufwendungen geschädigt wird". Weitere Kliniken verhandelnoffenbar noch mit der AOK. Einige Krankenhäuser verweigern sichallerdings hartnäckig, die Kosten zu erstatten.NDR, WDR und SZ fragten einige Kliniken exemplarisch an, die sichnach ihren Informationen weigern, die Gerätekosten zurückzuzahlen,unter anderem das Klinikum der Barmherzigen Brüder in Trier. DasKrankenhaus rechnete Austausch-Operationen nach eigenen Angaben invollem Umfang ab, obwohl der Hersteller kostenlose Geräte zugesagthatte. Das Klinikum gibt nun an, nicht zu wissen, ob es dieErsatzgeräte tatsächlich kostenlos erhalten hat. Die Recherche dazugestalte sich schwierig, teilte es mit, "da zu diesem Zeitpunkt nochkeine patientenbezogene Zuordnung von Implantaten erfolgte".Gleichzeitig betont das Klinikum jedoch, dass es sich grundsätzlichmit den Abrechnungen "vollkommen im Rahmen der entsprechendengesetzlichen Regelungen" bewege, also auch bei Fällen, in denen einkostenloses Ersatzgerät zur Verfügung gestellt wird.Andere Kliniken haben entweder gar nicht oder nur mit einemallgemeinen Statement reagiert. Das Kernargument: Die Abrechnungerfolge über das System der Fallpauschalen, auf die tatsächlichenBehandlungskosten komme es dabei nicht an.Juristisch ist derzeit nicht geklärt, ob eine solcheAbrechnungspraxis rechtmäßig ist. Der Medizinrechtler AndreasSpickhoff von der Universität München hält sie jedenfalls für "nichtzufriedenstellend". Er spricht von einem "verkorksten System" undfordert von der Politik eindeutige klare Regeln. Seiner Ansicht nachmuss sie die Gesetze so ändern, dass kostenlose Ersatzgeräte fürdefekte Produkte am Ende nicht den Kassen in Rechnung gestellt werdendürfen.Das Bundesgesundheitsministerium sieht offenbar keinenHandlungsbedarf. Es beurteilt das Vorgehen der Kliniken anscheinendals rechtens. In einer Antwort auf eine Anfrage von NDR, WDR und SZteilte das Ministerium mit, die Höhe der Fallpauschalen würde auf derGrundlage von Stichproben berechnet. Vergütet würden dann die "imDurchschnitt entstehenden Kosten". Insofern sei für die Abrechnungnicht erheblich, ob diese Kosten "auch in Gänze in jedem Einzelfallentstehen". Das bedeutet also, dass die Kliniken aus Sicht desMinisteriums weiterhin Ersatzgeräte in vollem Umfang abrechnen,selbst dann, wenn sie sie kostenlos bekommen haben.Das ARD-Magazin "Panorama" berichtet über die Abrechnungspraxisder Kliniken am heutigen Donnerstag, 29. 