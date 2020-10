KORREKTUR: Großbank UBS überrascht mit hohem Quartalsgewinn

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

(Korrigiert wird im zweiten Absatz, erster Satz, der Name der verkauften Fondsvertriebsplattform.



Sie heißt Fondcenter rpt Fondcenter.)

ZÜRICH (dpa-AFX) - Gute Geschäfte im Wertpapierhandel und der Verkauf von Geschäftsteilen haben der schweizerischen Großbank UBS im dritten Quartal einen überraschend hohen Milliardengewinn beschert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 2,1 Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro) und damit rund doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Dienstag in Zürich mitteilte. Den Angaben zufolge war dies der höchste Gewinn in einem dritten Quartal seit zehn Jahren. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet.