KORREKTUR: Ex-Justizsenator will Mietendeckel vor Verfassungsgericht bringen

(in der Überschrift und im ersten Satz muss es korrekt heißen, Ex-Justizsenator rpt Ex-Justizsenator)

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins früherer Justizsenator Thomas Heilmann hat angekündigt, den geplanten Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht bekämpfen zu wollen.



"Eine solche Kompetenzüberschreitung und eine solche vollständig grundgesetzwidrige Neuordnung der Wirtschaftsstruktur Deutschlands können wir nicht zulassen", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete dem Berliner "Tagesspiegel" (Dienstag).

Die Pläne von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) mit strengen Mietobergrenzen von maximal acht Euro je Quadratmeter bezeichnete Heilmann als "Katastrophe". Die CDU-Fraktion sei die einzige Bundestagsfraktion mit ausreichender Stärke, um ein entsprechendes Verfahren in Karlsruhe in Gang zu bringen. Heilmann argumentierte unter anderem, das Land Berlin habe nicht die Kompetenzen, derartige Regelungen zu beschließen.

Der rot-rot-grüne Berliner Senat hält ungeachtet heftiger Kritik an seinem Ziel fest, den Anstieg der Wohnkosten in der Hauptstadt per Mietendeckel zu stoppen. Allerdings ist offen, ob die am Wochenende bekanntgewordenen Eckpunkte aus dem Hause der Stadtentwicklungssenatorin unverändert in den Gesetzentwurf einfließen sollen./zc/DP/nas