KORREKTUR/Eurozone: Arbeitslosenquote verharrt bei 9,6 Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Arbeitslosenquote in der Eurozone hat sich im Januar wie erwartet nicht verändert. Die Quote habe wie im Vormonat bei 9,6 Prozent gelegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten dies erwartet. Niedriger war die Quote zuletzt im April 2009. Im Januar 2016 hatte die Quote bei 10,4 Prozent gelegen.

Die Zahl der Arbeitslosen fiel im Januar zum Vormonat um 56 000 auf 15,620 Millionen. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sank die Arbeitslosenzahl um 1,101 Millionen.

Nach wie vor bleiben die Unterschiede zwischen den Euroländern groß: Deutschland verzeichnete im Januar, nach europäischen Standards berechnet, mit 3,8 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote. Die höchste Quote hat Griechenland. Die aktuellsten Zahlen beziehen sich auf November, als die Quote bei 23,0 Prozent lag.

Die stärksten Rückgänge der Quote im Jahresvergleich verzeichnen Spanien und Portugal. In Spanien sank die Quote von 20,6 Prozent im Vorjahresmonat auf 18,2 Prozent im Januar, in Portugal fiel sie von 12,1 auf 10,2 Prozent./jsl/jkr/fbr