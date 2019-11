KORREKTUR/Deutschland: Inflationsrate bleibt auf tiefstem Stand seit Anfang 2018

(Korrigiert wurde der Zeitraum des tiefsten Stands der Inflation. Es ist die niedrigste Inflationsrate seit Februar 2018.)

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland verharrt die Inflation weiter auf einem niedrigen Niveau.



Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mitteilte, legten die Lebenshaltungskosten im November um 1,1 Prozent im Jahresvergleich zu. Damit liegt die Inflationsrate wie bereits im Oktober auf dem tiefsten Stand seit Februar 2018.

Analysten wurden von der schwachen Preisentwicklung überrascht. Sie hatten im Mittel mit einem leichten Anstieg der Inflationsrate auf 1,2 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich sanken die Verbraucherpreise im November um 0,8 Prozent.

Der für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) relevante Preisindex HVPI stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,2 Prozent und fiel zum Vormonat um 0,8 Prozent. Die schwache Inflation und die kraftlose Konjunktur im Euroraum hatten die EZB im September dazu veranlasst, ihre Geldpolitik weiter deutlich zu lockern./jkr/jha/