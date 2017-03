KORREKTUR: Commerzbank blickt weiter skeptisch auf das laufende Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

(Korrigiert wird die Einordnung zu den bisherigen Aussagen zu den Erträgen im zweiten Absatz und in der Überschrift.



)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank stellt sich weiter auf ein hartes Jahr für die Branche und das eigene Haus ein. Das Umfeld werde weiter sehr anspruchsvoll sein und beim Zinsumfeld sei nicht mit einer nennenswerten Entlastung zu rechnen, teilte die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank am Donnerstag bei der Veröffentlichung ihres ausführlichen Geschäftsberichts in Frankfurt mit.

Aus diesem Grund werden die operativen Erträge - damit meint die Commerzbank die Gesamterträge inklusive aller positiven Sondereffekte aus dem Jahr 2016 wie zum Beispiel dem Verkauf der Visa-Anteile - in diesem Jahr voraussichtlich sinken. Dies hatte die Bank bereits im Februar bei der Bilanz-Pressekonferenz angedeutet. Im Kerngeschäft - also ohne Sondererträge - will die Bank dagegen nach Aussagen von Finanzvorstand Stephan Engels im Februar im laufenden Jahr wachsen.

Dank stabiler Kosten soll der Gewinn wenigstens auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Hier hatte sich die Bank bisher nicht konkret geäußert. 2016 hatte die Commerzbank wegen des Zinstiefs und problematischer Schiffskredite mit 279 Millionen Euro unter dem Strich drei Viertel weniger verdient als ein Jahr zuvor.

Vorstandschef Martin Zielke hatte zuletzt immer wieder betont, dass das laufende und kommende Jahr vom Konzernumbau geprägt wird. Die Bank will unter anderem tausende Stellen streichen, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein./zb/jha/stb