KORREKTUR: Coca-Cola stellt sich auf geringeres US-Wirtschaftswachstum 2019 ein

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

(Korrigiert wird in der am Dienstag, 11.12., um 17.11 Uhr gesendeten und am 12.12. um 5.15 Uhr wiederholten Meldung der Bezug in der Überschrift und den ersten beiden Sätzen.



Quincey bezog sich in dem Interview mit dem Finanzsender CNBC auf das Wachstum der US-Wirtschaft.)