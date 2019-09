KORREKTUR: BER-Betreiber: Tüv-Prüfungen laufen besser als erwartet

(Im letzten Satz des 1. Absatzes muss es richtig heißen: Oktober)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Tüv-Prüfungen im Terminal des künftigen Hauptstadtflughafens BER haben nach Angaben von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup bisher keine großen Probleme zu Tage gefördert.



"Ich traue mich am BER kaum, dieses Wort zu verwenden: Die Prüfung ist besser gelaufen als wir erwartet haben", sagte Lütke Daldrup am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Der Tüv Rheinland habe 80 Prozent der vorgegebenen 250 Prozessszenarien geprüft, am Freitag nächster Woche würden die Tests abgeschlossen. Dann würden die Ergebnisse bis Ende Oktober dokumentiert.

Der neue Flughafen soll nach vielen Planungsfehlern und Baumängeln im Oktober 2020 mit neun Jahren Verspätung in Betrieb gehen. Lütke Daldrup sagte im Unterausschuss Beteiligungsmanagement des Hauptausschusses, er erwarte im April die behördliche Nutzungsfreigabe für das Gebäude. Dann soll ein Probebetrieb beginnen, für den im Winter rund 20 000 Freiwillige gesucht werden. /bf/DP/jha