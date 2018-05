KORREKTUR: Auftragsflut stimmt Rheinmetall nach Jahresstart zuversichtlich

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

(Berichtigt wurde im ersten Absatz, zweiter Satz, die Größenordnung.



Es handelt sich um 1,6 Milliarden rpt Milliarden Euro.)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine Auftragsflut im ersten Quartal bestärkt den Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall in seinen Wachstumsplänen für das laufende Jahr. Weil die Rüstungssparte ihren Auftragseingang mehr als verdoppelte, legte das Bestellvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konzernweit um 40 Prozent auf fast 1,6 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Nachdem sich einige Projekte ins zweite Jahresviertel verschoben hätten, habe der Konzern nun wieder volle Fahrt aufgenommen, sagte Vorstandschef Armin Papperger.

Wegen der verzögerten Projekte im Verteidigungsgeschäft musste Rheinmetall im ersten Jahresviertel einen Umsatzrückgang um knapp sieben Prozent auf 1,26 Milliarden Euro hinnehmen. Der operative Gewinn (Ebit) ging um sechs Prozent auf 47 Millionen Euro zurück. Der Überschuss blieb aber mit 24 Millionen Euro stabil.

Für das laufende Jahr peilt der Vorstand weiterhin ein Umsatzplus von 8 bis 9 Prozent an. Die operative Ergebnisrendite soll auf rund sieben Prozent steigen./stw/she