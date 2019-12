KORREKTUR/Aktien Osteuropa Schluss: Kursgewinne - Verlustserie in Warschau endet

(Berichtigt wurde die Überschrift - an der Warschauer Börse gab es keine Kursverluste)

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die großen Börsen Osteuropas haben am Donnerstag allesamt Gewinne verbucht.



In Moskau ging der Leitindex RTSI mit 1430,39 Zählern zwar nur knapp im Plus über die Ziellinie. In Prag, Budapest und Warschau jedoch verbuchten die Leitindizes klare Gewinne. Sie schlugen sich damit besser als das schwächere gesamteuropäische Umfeld.

Der polnische Wig-30 gewann 0,49 Prozent auf 2392,27 Punkte und beendete so eine siebentägige Verlustserie. Angeführt wurde der Warschauer Leitindex von den Aktien von Orange Polska, die um mehr als 6 Prozent anzogen. Im Energiebereich war die Tendenz unterschiedlich: Während Tauron um 1,2 Prozent stiegen, fielen Enea und Energa um bis zu 1,8 Prozent. Schlusslicht waren die Papiere der Grupa Azoty mit einem 4-prozentigen Abschlag.

Der PX rückte in Prag um 0,43 Prozent auf 1083,94 Punkte vor. Angetrieben wurde der Leitindex vor allem von den Gewinnen der enthaltenen Bankentitel. So rückten Moneta Money Bank an der Indexspitze um 1,8 Prozent vor. Pluszeichen gab es auch für Komercni Banka und Erste Group mit Kursgewinnen von bis zu 1 Prozent. Bis zu 0,9 Prozent schwächer gingen dagegen die Aktien des Softwarekonzerns Avast und der Vienna Insurance Group aus dem Handel.