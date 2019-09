KORREKTUR/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt zu - Monat und Quartal positiv

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Er legte um 0,21 Prozent auf 25 886, 93 Punkte zu.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag nach einem zunächst recht schwunglosen Verlauf letztlich klar im Plus etabliert. Mit einem Aufschlag von 0,38 Prozent auf 12 428,08 Punkten war es für den deutschen Leitindex der dritte Gewinntag in Folge.

Die Monatsbilanz für den September ist mit plus 4,1 Prozent sehr erfreulich. Auf Quartalssicht schaffte der Dax noch ein kleines Plus von 0,2 Prozent.

Allen politischen Risiken zum Trotz schlage sich der Dax in diesen Tagen wacker, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten rückte am Montag um 0,21 Prozent auf 25 886,93 Punkte vor. Eine freundliche Wall Street erwies sich am Nachmittag als Stütze für den deutschen Aktienmarkt./ajx/he