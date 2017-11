KORREKTUR/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gönnt sich Atempause nach Höhenflug

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

(Im zweiten Absatz, vorletzter Satz wurde die Jahreszahl berichtigt: 2001 rpt 2001)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner jüngsten Rekordfahrt hat der Dax mangels frischer Impulse der Wall Street zum Auftakt der neuen Woche zunächst eine Ruhepause eingelegt.



An den Börsen Asiens ergab sich zudem kein einheitliches Bild. Auf der Konjunkturagenda stehen am Montag Daten zur Stimmung der Dienstleister in der Eurozone.