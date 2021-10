KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Rational steigen - Berenberg hebt Ziel auf 1170 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

(Berichtigt wird in der Überschrift der Meldung vom frühen Morgen das neue Kursziel.



Es beträgt 1170 rpt. 1170 Euro. Aktualisiert wurde zudem die Kursentwicklung mit dem Schlusskurs.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank befeuert sind am Montag die Aktien von Rational deutlich gestiegen. Die Papiere schlossen gut drei Prozent im Plus bei 818,00 Euro. Der MDax der mittelgroßen Werte notierte geringfügig im Plus.

Berenberg-Analyst Philippe Lorrain hält die Titel des Großküchenausstatters für klar unterbewertet. Sein Kursziel schraubte er von 625 auf 1170 Euro in die Höhe. Die Zukunft für Rational sehe glänzend aus, titelte er in seiner Studie.

In der vergangenen Woche hatten die Anteile im Zuge eines steigenden Gesamtmarktes ihre jüngste Talfahrt bereits gestoppt und die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend zurückerobert. Nun testen sie die 21-Tage-Linie, die Hinweise für die kurzfristige Entwicklung liefert. Das Rekordhoch von 1033,50 Euro datiert von Anfang August./ajx/jha/men/la